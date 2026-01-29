Brotzu, in arrivo 72 infermieri e 38 Oss 

Un’altra buona notizia al Brotzu dopo quella dello sblocco delle perequazioni economiche, con la definizione delle annualità 2023 e 2024 sia per la dirigenza medica che per il personale non dirigente. Ieri l’azienda ha annunciato la prossima assunzione di 110 figure professionali, tra cui 72 infermieri a tempo determinato proseguendo «il proprio impegno a tutela dei pazienti e della continuità assistenziale». A questo intervento – prosegue – «si affianca un ulteriore e significativo passo a favore della stabilità dei servizi assistenziali, con l’assunzione a tempo determinato di 38 operatori socio-sanitari (Oss), figure fondamentali nel percorso di cura e nell’assistenza quotidiana ai pazienti».

Il rafforzamento del personale risponde «alla necessità di garantire la continuità nella copertura dei turni di lavoro, sostenere i carichi assistenziali e assicurare il pieno rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) nei tre presidi ospedalieri dell’Arnas», cioè il San Michele, il Businco e il Microcitemico.Si tratta di un importante sforzo organizzativo ed economico – conclude l’azienda -, imprescindibile per rispondere in modo concreto ai bisogni di salute dei cittadini e per garantire un’assistenza qualificata, sicura e centrata sulla persona».

