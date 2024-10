Brotzu, il giallo delle firme 

I vertici del Brotzu dicono: i medici sapevano che le sale operatorie del Businco sarebbero state ristrutturate e che gli interventi sarebbero stati eseguiti al San Michele, ci sono le loro firme che approvano il progetto. I camici – e un rappresentante degli infermieri – replicano: ma quando mai, noi abbiamo solo sottoscritto un foglio presenze e le nostre firme sono state scannerizzate e incollate in una relazione solo per far sembrare che fossimo d’accordo. E dall’asse piazzale Ricchi-via Jenner, a Cagliari, emerge una vicenda che sa tanto di giallo. Se non lo è, comunque, è la spia (da allarme rosso) di un clima teso che ogni giorno alimenta una polemica e rischia di ricadere sulla pelle dei pazienti. Il caso finisce in Consiglio regionale: le conseguenze sono imprevedibili.

La ristrutturazione

Tutto inizia quando si comincia a parlare di chiudere il blocco F dell’Oncologico: ci sono dei fondi del Pnrr da spendere e c’è pure un progetto. Lì, distribuiti su poco più di 1300 metri quadri, ci sono gli uffici direzionali del presidio e due sale operatorie. L’idea dell’Arnas è quella di sventrare la struttura e trasformarla in una sorta di blocco operatorio con quattro sale, depositi e locali tecnici. Stando alle relazioni pubbliche, al Businco non ci sarebbero stati altri spazi per seguire interventi chirurgici. Anche se, si legge tra le righe, c’è la Sala C, che però sarebbe stata snobbata dai progettisti. Così ecco la proposta: degenza all’Oncologico, interventi al San Michele (il Brotzu, per i non addetti ai lavori), con una serie di navette tra i due ospedali. Un’ipotesi stroncata e sulla quale si è registrato un dietrofront: dopo le polemiche l’andirivieni è stato cancellato dalle opzioni.

Audizione e smentita

Nel frattempo però la manager dell’azienda, Agnese Foddis, e il direttore sanitario, Raimondo Pinna, il 17 ottobre sono stati sentiti dalla commissione Sanità del Consiglio regionale. E qui hanno portato una relazione che ricostruiva tutti i passaggi. Tra gli altri, anche il riferimento al verbale di una riunione del 20 marzo durante la quale il progetto sarebbe stato illustrato ai dirigenti medici Graziano Carta, Gianfranco Fancello, Giulia Grimaldi, alla responsabile organizzativa Monica Poddigue e alla coordinatrice infermieristica Giovanna Dessì. Nel documento si legge che questi professionisti hanno “approvato” il piano, per come era stato presentato. Ma i cinque smentiscono: con una comunicazione alla commissione Sanità hanno fatto sapere che le loro firme «non sono da considerarsi di approvazione di un piano di riorganizzazione sanitaria, peraltro in quella sede non presentato nei dettagli. Era un foglio presenze della riunione nella quale veniva presentato il progetto edilizio».

Il caso in Consiglio

I vertici aziendali ribadiscono: le sottoscrizioni erano in calce a un verbale chiaro. E respingono le accuse. Ma intanto il caso è diventato politico: «L’ospedale più importante dell’isola è ostaggio di una dirigenza inadeguata», attacca Francesco Agus (Progressisti), «che ha cercato di distorcere la realtà con un trucchetto da liceale, attribuendo il consenso dei medici dato a marzo al solo piano di riorganizzazione anche all’organizzazione delle attività nella fase transitoria (che a marzo, ancora non era definita). Come se i problemi fossero burocratici e non sostanziali». Vuole vederci chiaro anche Umberto Ticca (Riformatori): «Ci sono due versioni contrastanti che, al di là di chi abbia ragione, fanno emergere uno scollamento tra medici e vertici dell’azienda: la politica non può stare a guardare».

