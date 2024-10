Brotzu e rete sanitaria territoriale: «Negato ai sardi il diritto alla salute»  

«I conteggi per la perequazione delle retribuzioni tra i dipendenti dell’Arnas Brotzu e le altre aziende sanitarie sono già in corso da tempo. La Regione Veneto nei giorni scorsi ha adottato una iniziativa simile, prima in Italia, e noi saremo i secondi», dice l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi, che ieri ha incontrato i rappresentanti sardi dell’Acoi (Associazione chirurghi ospedalieri) per dare un nuovo impulso all’attuazione effettiva della rete chirurgica della Sardegna.

I tavoli

In attesa dell’incontro con i sindacati il 18 ottobre, in cui ci si aspetta già un documento dettagliato con la ripartizione dei fondi “congelati”, motivo dello stato d’agitazione di medici e infermieri del più grande presidio dell’Isola, e in attesa del tavolo convocato per venerdì dal prefetto, la tensione per l’annunciato sciopero generale aumenta e si diffonde.

La «mancata sottoscrizione del contratto integrativo aziendale, e la mancata applicazione del comma 14 articolo 5 della legge 1/2023 che stanzia le risorse per il problema dell’esiguità dei fondi contrattuali per la dirigenza sanitaria dell’Arnas», ha portato i camici bianchi a non fare né straordinari né prestazioni aggiuntive, creando disagi anche negli ospedali del territorio.

Il territorio

«La situazione è veramente critica», avverte Maria Giobbe, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Nuoro, «nonostante la buona volontà degli operatori, e nonostante qualcuno, ma non tutti, aderiscano alle prestazioni aggiuntive, questo non basta a garantire l’attività di tutti i reparti, che soffrono di una carenza di personale cronica. Penso ad esempio a Ortopedia, per cui se un tempo si riusciva a eseguire l’intervento entro 48 ore, adesso i pochissimi colleghi rimasti non riescono neppure a coprire le dodici ore diurne. Dunque, non soltanto i medici del Brotzu vengono in periferia, ma da qui, dal deserto della Sardegna centrale, mandiamo i pazienti a Cagliari, perché non si riesce a dare risposte in tempi certi per determinate prestazioni. Nel complesso, siamo tra le ultime regioni d’Italia a garantire i Lea».

Il quadro

Un nuovo aggiornato quadro della situazione lo ha dato ieri la Fondazione Gimbe. A proposito di Lea, le prestazioni che il Servizio sanitario è tenuto a fornire gratuitamente o dietro pagamento di un ticket, la Sardegna è in profondo rosso (segna un punteggio di 166,11 su 300), cioè non riesce a garantire il diritto alla salute ai suoi cittadini. Nello stato di avanzamento del Pnrr, sulle Case di comunità (le nuove strutture sociosanitarie per la presa in carico dei pazienti malati cronici) se ne prevedono 50 e non ne risulta attiva nessuna; sugli Ospedali di comunità (che devono svolgere nel territorio una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero) su 13 previsti soltanto uno è operativo; va meglio per le Centrali operative territoriali (“nodi” che devono coordinare e potenziare la filiera assistenziale sul territorio): 14 su 16 sono «pienamente funzionanti».

Sottolinea il presidente di Gimbe Nino Cartabellotta; «La sanità pubblica sta sperimentando una crisi del personale senza precedenti, inizialmente dovuta al definanziamento del Servizio sanitario e a errori di programmazione, ora, dopo la pandemia, aggravata da una crescente frustrazione e disaffezione. Con turni massacranti, basse retribuzioni, burnout, prospettive di carriera limitate ed escalation dei casi di violenza. Tutto questo si traduce nella grande fuga dal Servizio pubblico».

Reparti chiusi

Sottolinea Gianfranco Angioni, referente regionale Usb Sanità: «Le gravissime problematiche dell’Arnas sono da imputarsi allo smantellamento dei servizi territoriali e alla chiusura di molti reparti dei presidi ospedalieri delle Asl, come Medicina, Diabetologia, Pneumologia, Ortopedia, Pronto soccorso, Cardiologia, Emodinamica, Chirurgia. Per l’ospedale più importante della Sardegna, costretto al duplice ruolo di Hub e Spoke, lo scenario è catastrofico in quanto mancano medici di quasi tutte le discipline, infermieri, operatori sociosanitari e personale amministrativo e tecnico».

Prosegue: «L’assessore alla Sanità deve immediatamente consentire l’ampliamento delle dotazioni organiche, predisporre l’incremento delle risorse economiche per i costi del fabbisogno del personale, e ripartire e liquidare i 10 milioni di euro stanziati con la legge regionale».

