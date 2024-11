Brotzu e Aou Cagliari, medici ottimisti: «L’accordo è vicino» 

Lo stato d’agitazione dei medici del Brotzu e dell’Aou di Cagliari prosegue, ma dopo l’incontro di martedì pomeriggio in assessorato si registra un certo ottimismo sul fatto che la vertenza sul riequilibrio delle retribuzioni possa risolversi presto.

«Abbiamo raggiunto un primo accordo per le risorse economiche della legge Gelli-Speranza, ma il vero scoglio è quello della legge regionale 1 del 2023», sottolinea Luigi Mascia, segretario Cimo. «Legge che ha stanziato 10 milioni di euro per la perequazione degli stipendi con quelli dei dipendenti delle Asl. Ora ci aspettiamo che il Consiglio regionale voti l’assestamento di bilancio con l’emendamento che prevede ulteriori 15 milioni per colmare la differenza stipendiale, non soltanto per la dirigenza medica, ma per tutto il comparto. Poi, quando ci sarà la delibera regionale che stanzierà tutto le risorse, avremo raggiunto il risultato, e potremo mettere fine all’agitazione. Se tutto andrà per il verso giusto, potrebbe accadere già la prossima settimana. D’altronde, oltre all’importante lavoro fatto dalla direzione generale e dagli uffici, politicamente l’assessore Bartolazzi ha fatto un intervento importantissimo: ha riconosciuto che la disparità sui fondi è un’ingiustizia clamorosa, dunque bisogna pensare prima di tutto alle due Aziende in enorme sofferenza».

Più cauto Nicola Cabras, segretario della Cgil Fp Cagliari: «Nell’incontro l’assessore si è limitato a discutere di come ripartire fondi statali già previsti mentre è stata rinviata la discussione sui 10 milioni messi a disposizione nella scorsa legislatura che, in ogni caso, come abbiamo già detto, non saranno sufficienti a chiudere quelle vertenze». Comunque, «un segnale positivo è arrivato dal Consiglio regionale, con l’emendamento alla variazione di bilancio che dovrebbe portare altri 15 milioni ai fondi per la perequazione per la quale auspichiamo che nei prossimi incontri arrivino dall’assessorato proposte utili a restituire finalmente giuste retribuzioni ai lavoratori e alle lavoratrici delle aziende oggi in condizione di svantaggio, Brotzu e Aou».

Martedì si è anche tenuto un altro incontro tra sindacati e Arnas sul piano per la ristrutturazione delle sale operatorie del Businco: nulla di fatto, prossimo appuntamento il 20 novembre.

Intanto oggi dalle 10, sotto il palazzo dell’assessorato alla Sanità (via Roma), l’Usb ha organizzato un presidio in difesa degli Oss: «Vogliamo le assunzioni, lo scorrimento delle graduatorie e le stabilizzazioni».

