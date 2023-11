«Brotzu, dieci mesi per una Tac»  

«La situazione è drammatica, i diritti dei malati continuano a essere calpestati». L’ultimo grido d’allarme riguardo i tempi di attesa della sanità pubblica parte dal Brotzu, e ha la firma della Uil. «Si parla di attese inaccettabili che spesso violano i tempi massimi previsti dalla normativa anche per le prestazione con carattere di urgenza», spiegano Fabio Sanna, Antonina Usala e Stefano Trogu, sindacalisti della segreteria Aziendale Arnas Brotzu. «La Sardegna occupa le ultime posizioni, anche in termini di liste di attesa, per la maggior parte delle prestazioni sanitarie negli ospedali di tutta l’Isola, sia per quanto riguarda le prime visite che gli esami strumentali diagnostici e non solo», sottolineano. «Senza parlare poi delle liste di attesa infinite anche per affrontare quegli interventi chirurgici difficilmente eseguibili in alcune realtà Isolane».

I tempi

Le tempistiche le hanno messe anche nero su bianco, e offrono un quadro desolante anche del più grande ospedale dell’Isola. «Si va dagli oltre due anni e mezzo richiesti per una visita oculistica, a dieci mesi per una risonanza e altrettanti per una tac. Per una mammografia si deve attendere almeno 60 giorni, per un aneurisma dell'aorta addominale si viaggia sui 4 mesi, mentre per un intervento all'ernia del disco o interventi della colonna vertebrale anche quasi 2 anni. In questi caso si sta procedendo con le chiamate ai pazienti in attesa dal 2021». Una situazione pressoché identica a quella denunciata dagli stessi ad aprile, ma che pare essere rimasta quasi identica: «A distanza di sei mesi, a parte qualche rara eccezione come la radioterapia dove la situazione sta migliorando, nulla, o quasi, è cambiato».

L’appello

I sindacalisti si rivolgono direttamente all’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria. «Nonostante i soldi stanziati non risulta sia stato pianificato alcun “piano abbattimento liste d’attesa” per ciascuna Unità Operativa. Il risultato è sotto gli occhi di tutti e riporta ai tempi elencati», ribadiscono i sindacalisti. «Naturalmente le motivazioni sono, ancora una volta, circondate ufficialmente da un “fitto mistero”. Rischiando con ogni probabilità che le risorse economiche non spese entro il 31 dicembre, debbano essere restituite al mittente con il risultato di un grande flop annunciato. Inoltre in questo scenario, incombe pesantemente la cronica forte carenza di personale dedicato, per i differenti interventi eseguiti nelle varie sale operatorie».

