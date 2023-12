«Brotzu, Diabetologia cancellata con un colpo di spugna» 

«La Diabetologia del Brotzu cancellata con un colpo di spugna». È la denuncia dell’Usb Sanità, che annuncia la mobilitazione: dal primo gennaio tutto il personale medico, infermieristico e di supporto del Centro Diabetologico del Brotzu sarà inglobato, senza diritto di opzione di scelta, all'interno della Asl di Cagliari. «La politica fermi questo disastro: nel 2023 il Centro Diabetologico ha garantito oltre 8 mila visite».

Per Gianfranco Angioni, responsabile regionale dell'Usb Sanità, «trasferire il Centro Diabetologico del più importante ospedale della Sardegna è una dinamica spregiudicata e un salto nel buio per pazienti e dipendenti. Una situazione irreale che non può essere messa in atto con una accelerata a fine legislatura, verosimilmente per appagare qualche aspettativa».

Il Centro del Brotzu oltre a garantire assistenza ai pazienti esterni - in carico al Centro oltre 5mila pazienti - nel 2023 ha garantito a tutt'oggi 5.256 visite ai pazienti esterni e 1.163 prestazioni assistenziali ai pazienti ricoverati all'interno dei presidi ospedalieri San Michele e Businco. «Resta inoltre il nodo cruciale di chi potrà garantire l'assistenza ai pazienti che arrivano al pronto soccorso, alle pazienti in gravidanza ricoverate con scompensi metabolici, ai pazienti che devono eseguire un trapianto d'organo, i pazienti oncologici, nefropatici, cardiopatici, pazienti che necessitano di un intervento chirurgico di emergenza o di elezione». La preoccupazione non è solo del sindacato ma anche dalla direzione generale dell'Arnas Brotzu.

