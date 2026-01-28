VaiOnline
Sanità.
29 gennaio 2026 alle 00:45

Brotzu, chiusa la vertenza sulle perequazioni 

Finalmente una buona notizia per i dipendenti dell’Arnas Brotzu. Si è chiusa positivamente la vertenza che si trascinava da oltre vent’anni sulla perequazione economica, con la definizione delle annualità 2023 e 2024 sia per la dirigenza medica sia per il personale non dirigente.

Ad annunciarlo un comunicato della Regione. «Era necessario sanare un’ingiustizia che durava da troppo tempo e che aveva prodotto disuguaglianze non più accettabili», le parole di Alessandra Todde, presidente della Regione e assessora della Sanità ad interim.

Per i dirigenti medici, la perequazione relativa al 2023 è stata già liquidata con la busta paga di dicembre 2025. Per l’annualità 2024, l’azienda ha confermato l’erogazione delle somme spettanti con lo stipendio di febbraio 2026. Situazione già definita, invece, per il personale non dirigente: i pagamenti del 2023 sono stati effettuati nell’agosto 2025, mentre quelli del 2024 nel novembre dello stesso anno. Determinante, in questo senso, la sottoscrizione dell’accordo sulla perequazione 2024, arrivata al termine di un articolato confronto tra l’Arnas e i sindacati della dirigenza medica. L’intesa consente ora di programmare con certezza l’erogazione delle risorse, individuate nel rispetto delle norme contrattuali vigenti e formalizzate attraverso comunicazioni ufficiali dell’azienda. «Un ringraziamento va alla Direzione dell’Arnas “Brotzu” per aver rispettato con puntualità e rigore gli impegni assunti», ha concluso Todde.

