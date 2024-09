Brotzu, battaglia sull’informatizzazione 

Annullata dal Consiglio di Stato l’aggiudicazione della gara da 9 milioni di euro per l’informatizzazione del Brotzu, vinta dalla a Fujifilm Italia. A giugno, i giudici romani hanno ribaltato la decisione del Tar Sardegna, accogliendo il ricorso della seconda classificata, la Ebit srl (a capo di un raggruppamento con Dedalus Italia, Extra Informatica e Leica Microsystem), già gestore del servizio in regime di proroga. Ma anziché assegnare il nuovo appalto, la procedura ora è stata revocata.

La gara in questione è quella che serve a modernizzare la cosiddetta diagnostica per immagini, indispensabile per rendere più efficienti reparti come Radiologia, Medicina Nucleare, Cardiologia e Anatomia Patologica. Un bando complicato che, per vedere la luce, ha avuto bisogno di anni tra progettazione e gara. Dopo la vittoria della Fujifilm Italia è scattata la battaglia giudiziaria: il 1 marzo il Tar dà ragione alla vincitrice e, pochi giorni dopo, il Brotzu delibera di stipulare il contratto, ma il 18 giugno scorso il Consiglio di Stato definitivamente la esclude. A questo punto, anziché far scorrere la graduatoria aggiudicando alla Ebit (l’unica rimasta), l’ospedale decide il 6 agosto di revocare tutta la procedura, deliberando la necessità di ripensare l’intera progettazione tecnica per estenderla ad altri reparti. Si continuerà dunque in proroga con i vecchi servizi, ormai obsoleti.

RIPRODUZIONE RISERVATA