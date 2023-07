Brotzu, avanti tutta con l’ampliamento 

Avanti tutta con la Piastra tecnologica del Brotzu. Dopo il cambio di passo della Regione, l’Azienda sanitaria procede con l’iter per la realizzazione del corpo aggiunto dell’ospedale e pubblica la delibera per la verifica della progettazione dell’opera, passaggio tecnico essenziale richiesto dal Codice degli appalti entrato in vigore il primo luglio.

Intanto ieri sono andati a far visita al presidio il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, la senatrice Antonella Zedda e il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Fausto Piga, a suggellare il patto stretto nei giorni scorsi tra il presidente Solinas e la maggioranza per il sì alla costruzione dei quattro nuovi ospedali dell’Isola proseguendo contemporaneamente con gli investimenti nei “vecchi”, e per il nuovo stadio a Sant’Elia.

La deliberazione

L’atto è firmato dalla direttrice generale dell’Arnas Agnese Foddis, e riguarda l’appalto per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della Piastra tecnologica per l’emergenza-urgenza del San Michele, per un importo di poco meno di 790mila euro.

Se per una settimana si è temuto lo stop dell’intervento (prima l’assessore alla Sanità, poi il governatore avevano detto che non aveva senso spendere soldi per strutture destinate a essere rimpiazzate dal nuovo ospedale di città) in seguito, durante l’incontro di Solinas con i dipendenti del Brotzu, il quadro è stato ridisegnato. I Progressisti l’hanno definita «inversione a U».

Dunque, dopo giorni di fibrillazione e di proteste, non ci sarà nessuna rimodulazione dei finanziamenti: si continuerà invece più spediti possibile sia con la Piastra da 65 milioni di euro (fondi Fsc e regionali stanziati dalla Giunta Pigliaru) che con il piano complessivo di riqualificazione del Brotzu e del Businco, in totale lavori per 159 milioni di euro. Poi, se e quando sorgerà il nuovo presidio sanitario, si vedrà quale sarà la destinazione dei due complessi.

Spiega la dg Agnese Foddis: «Il 28 agosto ci verranno consegnati i progetti della Piastra, e in base al nuovo Codice degli appalti questi devono essere validati. Abbiamo bandito la gara per il servizio di validazione, insomma, saremo pronti, e accorceremo i tempi. Siamo molto soddisfatti della riunione di giovedì scorso tra il presidente Solinas e i nostri medici e operatori sanitari, tutti hanno collaborato e si è creato un grande fronte comune tra le forze in campo. E con questa sinergia si proseguirà lungo la strada dell’ammodernamento dei nostri ospedali, la Piastra sarà fondamentale per decongestionare gli spazi, l’obiettivo di tutti è il benessere dei pazienti e dei lavoratori».

L’intervento

La progettazione della Piastra la sta facendo un raggruppamento temporaneo di professionisti che fa capo alla toscana Gpa srl.

L’edificio sarà di cinque piani – uno interrato e quattro fuori terra – e un lato sarà collegato al corpo esistente. È previsto che nel piano interrato trovino sede servizi generali (centrali impianti, depositi, spogliatoi); al piano terra Dea e Trauma Center: pronto soccorso, osservazione breve (15 posti letto per adulti e 4 pediatrici), 2 postazioni di shock room, diagnostiche di imaging, l’Area critica dell'urgenza; al primo piano imaging interventistico e due sale operatorie ibride (Neurochirurgia e Chirurgia vascolare); al secondo piano la terapia intensiva post chirurgica con 24 posti letto; al terzo piano 12 sale operatorie.

Evidenzia il Documento di indirizzo alla progettazione che «la razionalizzazione dell’intervento darebbe anche risposte alle esigenze dell’utenza riguardo alle caratteristiche demografiche e alla densità abitativa nel territorio in cui opera l’Arnas Brotzu - ovvero un terzo della popolazione sarda - con conseguente riduzione delle attese e una risposta efficace ed efficiente ai bisogni assistenziali di alta specialità e al trattamento delle emergenze-urgenze».

