Brotzu allo stremo, grido d’allarme dei trapiantati 

«La Sardegna nelle donazioni d’organi è terza a livello nazionale». Ma a questo record non si accompagna, purtroppo, un sistema sanitario funzionante, sempre più ricco di migranti sanitari. «Si aggiungono la mancanza di medici, infermieri e posti letto che hanno portato un calo notevole dei trapianti nell'Isola, nonostante l'impegno del personale rimasto, anche nell'ospedale Brotzu, struttura d'eccellenza per i trapianti in Sardegna».

Comincia così il discorso dei componenti dell'associazione Trapiantati Sardegna Odv ieri riuniti all’Itc Chiorni a Nuoro.

Oltre alle difficoltà fisiche i trapiantati si ritrovano a dover scavalcare anche quelle sanitarie in un'Isola sempre più sprovvista di assistenza, con ospedali per la maggior parte al collasso. Curarsi nel resto d'Italia sembra l'unica via d'uscita per salvare la pelle. Sempre che ci sia un volo disponibille.

Nel cuore di questa regione, c'è chi sopravvive con la speranza di non dover ricorrere all'assistenza sanitaria pubblica e, per quanto riguarda i costi, a quella privata; divenuta l'unica soluzione concreta.

L'impegno dei medici e del personale diventa vano dinanzi a una situazione da tempo insostenibile, tra riduzione dei posti letto, liste d'attesa infinite, turni disumani e reparti chiusi: «I medici fuggono altrove. Stiamo assistendo a un continuo peggioramento», dicono il presidente dell'associazione Trapiantati Sardegna Graziano Verachi e il fondatore Luigi Bellu. «Chiediamo alla Regione di intervenire in modo specifico, perché abbiamo gli organi e i pazienti che ne hanno bisogno (soprattutto di trapianti di fegato e rene) ma non possono essere operati qua perché le strutture sono chiuse. Gli organi per non essere "buttati" vengono trasportati nel resto d'Italia. A Nuoro non esiste più il reparto di Nefrologia, e l'ambulatorio per i controlli post trapianto non è mai stato aperto, anzi, il documento ufficiale firmato è sparito dalla circolazione. Non è ammissibile».

Le carenze costituiscono un dramma che vanifica i primati. Nelle donazioni l’Isola non solo è terza a livello nazionale con un indice pari al 67,38%. Fra le province, Nuoro è prima in Italia (71,63%), Sassari terza (69,11%) e Cagliari quinta (68,66%). Si distinguono anche Alghero, Dorgali, Cardedu, Atzara e Martis.

