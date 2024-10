Brotzu al collasso: «Il flusso di pazienti non è più gestibile»  

Il trasferimento dell’Oncologico - causa lavori - continua a far discutere, l'Ortopedia è al collasso e intanto si alza un nuovo grido d’allarme dal Brotzu. Parte dal Pronto soccorso, porta d'accesso al più grande ospedale dell'Isola e termometro immediato dell'aria pesante che si respira. «Siamo passati da una situazione di emergenza all’iperaflusso come prassi», racconta una dottoressa che chiede l'anonimato. Due medici a notte, quattro nel turno diurno, per una mole di pazienti passati da una media di 100 a 150, per far fronte a un’utenza che arriva da mezza Isola e anche dal Nord più estremo, con una percentuale di codici rossi più alta di quella nazionale. E intanto prosegue lo stato di agitazione dei sindacati di medici e infermieri, insieme alla fuga del personale.

Codice rosso

Dovrebbe essere l'avamposto dell'assistenza, il raccordo tra bisogni e diritti dei malati. Invece la sanità è in affanno e fermento nell'ospedale di via Peretti, dove alle vertenze dei sindacati - aperte da settimane - si sommano le denunce che si levano da diversi reparti. L'ultima, in ordine temporale, riguarda per l'appunto il Pronto soccorso. «Si pensava che dopo il Covid l'emergenza terminasse, la realtà è che continuiamo a fare i salti mortali ma non so sino a quando sarà possibile, perché il personale è poco e stremato», spiega quella stessa dottoressa che racconta di turni ininterrotti di dodici ore, che la notte spesso non consentono neanche il lusso di poter andare al bagno per espletare i bisogni fisiologici. «Con la chiusura delle strutture periferiche e alcuni Pronto soccorso che non fanno i notturni ci ritroviamo ad assorbire pazienti in arrivo da metà regione. E anche oltre, considerando gli arrivi con l'elisoccorso», sottolinea. «Con una media di codici rossi di circa l'8 per cento, nettamente superiore a quella nazionale, e un tasso di ricovero del 18-20 per cento, a fronte di organici insufficienti per gestire l'iperaflusso diventato prassi e i posti letto che ovviamente mancano».

La fuga

Chi resta è sfinito e protesta: va avanti lo stato di agitazione iniziato tre settimane fa, finito al tavolo del Prefetto, con l'annuncio dell'adesione allo sciopero del 20 novembre e lo stop agli straordinari e alle prestazioni aggiuntive. Con le ovvie ripercussioni sulle già infinite attese di chi ha bisogno di essere sottoposto a visite e interventi chirurgici. È il caso delle Ortopedie, con oltre quaranta pazienti in standby per accedere alla sala operatoria e 44 posti letto in meno, che si traducono in pazienti tenuti nei corridoi, e qualcuno anche nella stanza dell'ecografia. Situazioni al limite della civiltà, alle quali si aggiunge la fuga di specialisti dal Brotzu: sedici anestesisti sono andati a lavorare nel privato o in altre strutture. Si scappa anche dal Pronto soccorso: «Due colleghe si sono dimesse e un'altra è da tempo in malattia per burnout. Siamo esausti, il sovraccarico ovviamente aumenta il rischio di errori e non consente di offrire un'assistenza adeguata».

Nodo Businco

Resta aperta la questione del trasferimento delle sale operatorie del Businco. «Impensabile trasferire la parte chirurgica al Brotzu già al collasso», sentenzia Luigi Mascia, primario della Chirurgia pediatrica e segretario regionale Cimo. «Si pensi piuttosto al Marino, dove sono presenti cinque sale operatorie completamente ristrutturate e mai utilizzate. Sarebbe la soluzione ideale anche per risolvere il collasso delle Ortopedie del Brotzu».

