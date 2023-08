Brosnan “The Misfits” Il ladro? Gentiluomo 

La figura del ladro gentiluomo ha un ascendente, su produttori e pubblico, che a Hollywood non si è mai assopito. In “The Misfits”, è addirittura Pierce Brosnan, cioè un ex 007, a vestire i panni del protagonista: Richard Pace, genio del furto su grande scala, riesce a evadere da una prigione di massima sicurezza e viene reclutato da una banda piuttosto originale, capitanata da un eccentrico e carismatico personaggio che si fa chiamare Ringo. Su Sky Cinema Uno questa sera alle 21.