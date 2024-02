Bronzetto nuragico in casa: pensionato assolto dopo nove anni 

Era stato denunciato nel 2015 perché, nel corso di una perquisizione, nella sua abitazione in località Is Corrias i carabinieri avevano rinvenuto anche un antico bronzetto nuragico, ritenuto trafugato da una tomba oppure sottratto anni prima al magazzino del museo archeologico di Cagliari. Il 78enne cagliaritano aveva anche provato a spiegare che quel prezioso oggetto l’aveva trovato tra gli arredi di una casa di campagna ereditata più di trent’anni prima, ma non era stato creduto.

Per sua fortuna, nel corso del dibattimento che si è tenuto in Tribunale, è saltata fuori la segnalazione che l’uomo, nel 1988, aveva fatto in Questura e poi anche alla Soprintendenza, dichiarando di aver trovato il reperto, che riteneva originale, e di restare a disposizione per farlo esaminare da parte di un esperto. Da quella lettera nessuno più si è fatto sentire, sino a quando non erano comparsi i carabinieri che gli avevano contestato il possesso del bronzetto. La difesa ha puntato sull’evidenziare l’assenza del dolo: nei giorni scorsi il giudice del Tribunale, Andrea Deidda, ha assolto il pensionato dall’accusa di ricettazione perché il fatto non costituisce reato.

