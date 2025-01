Bronzetti e Passaro sono le sorprese 

melbourne. Con Sinner, altre due bandierine italiane muovono verso il secondo turno nei tabelloni dell’Australian Open. Lucia Bronzetti ha superato al primo turno in due set Vika Azarenka, n. 21 del seeding e due volte campionessa a Melbourne. Niente invece da fare per l'altra azzurra Elisabetta Cocciaretto, battuta dalla tedesca Diana Shnaider.

Una mano (anzi due) dalla buona sorte per Francesco Passaro. Prima è stato ripescato come lucky loser per sfidare Grigor Dimitrov, dopo il forfait di Fabio Fognini. Poi ha benefiaciato del ritiro del bulgaro numero 10 del mondo. Il perugino, numero 104, conduceva per 7-5, 2-1.

Tra i big, è già finita l'avventura di Stefanos Tsitsipas: finalista a Melbourne nel 2023, il greco ha perso all'esordio contro l'americano Alex Michelsen: 7-5, 6-3, 2-6, 6-4 il punteggio in favore del 20enne californiano. Tutto facile per Carlos Alcaraz (n. 3) e Novak Djokovic (n. 7). Lo spagnolo ha liquidato il kazako Alexander Shevshenko (77) per 6-1, 7-5, 6-1, il serbo ha piegato l’americano Nishesh Basaraveddy per 4-6, 6-3, 6-4, 6-2.

Tra le donne, Coco Gauff (n. 3 Wta) ha iniziato battendo 6-3 6-3 Sofia Kenin (81), che qui ha vinto il titolo nel 2020 e resta in corsa per diventare per la prima volta numero 1 del mondo dopo l'Australian Open. Ma deve vincere il titolo con Sabalenka fuori prima delle semifinali e Swiatek battuta al primo o secondo turno. La polacca Swiatek numero 2 del mondo però ha già battuto 6-3 6-4 la ceca Katerina Siniakova, numero 50, e supera così il primo turno per la 24ma volta in 25 Slam giocati in carriera.

