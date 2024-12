Bronchite cronica, il fumo è il nemico numero uno 

Tosse e catarro per almeno due o tre mesi, una persistente infiammazione che porta a una degenerazione della struttura dei bronchi. La broncopneumopatia cronica ostruttica (Bpco) è responsabile di oltre la metà delle morti per malattia respiratoria in Italia. Il fumo è il nemico numero uno: ecco perché i reparti di Pneumologia offrono un supporto per abbandonare la nicotina. Se ne parla a Unione Salute: Alessandro Fois, ordinario di Pnumologia all’Università di Sassari, è l’ospite di Lorenzo Paolini, direttore editoriale de L’Unione Sarda.