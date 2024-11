Bronchiolite, vaccini in ritardo nell’Isola 

Sullo sfondo c’è la protesta di Valentina Vacca, mamma di una bimba di tre mesi, preoccupata per la bronchiolite, prima causa di ospedalizzazione tra i bambini sotto l’anno di vita e che nei casi più gravi può portare anche al decesso. «Sappiamo che in diverse realtà italiane si sta procedendo con la somministrazione di un anticorpo monoclonale e che il Governo ha stanziato 50 milioni di euro da ripartire tra le varie regioni per questa finalità», premette. «Ma al centro vaccinale ci hanno detto che non hanno informazioni al riguardo e i nostri pediatri affermano che in Sardegna continuerà a essere somministrato solo ai prematuri. La situazione non è chiara e non si hanno informazioni certe al riguardo: è vergognoso perché ci sono le vite dei più piccoli in gioco». Effettivamente diverse regioni hanno già avviato la campagna di immunizzazione, così come da indicazioni del Ministero, che a inizio ottobre ha annunciato una campagna nazionale, non ancora partita in Sardegna. «Il 70 per cento delle regioni sta già procedendo con le somministrazioni, la nostra regione ha indetto una gara per la fornitura delle dosi che proprio ieri è stata aggiudicata alla ditta», annuncia Gabriele Mereu, responsabile del Servizio vaccinoprofilassi della Asl. «Concluso l’iter sarà l’assessorato a decidere tempi e modalità, sicuramente la somministrazione dell’anticorpo avverrà nei punti nascita e sarà affidata ai pediatri, con i laboratori di igiene pubblica che interverranno quando necessario, ad esempio nei territori sprovvisti di pediatra».

