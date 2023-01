Brividi per la Dinamo 

Sassari. Due coach veterani a confronto: Repesa e Bucchi che ha allenato a Pesaro qualche anno fa. Una tradizione da rispettare: la Dinamo ha sempre vinto in campionato tra le mura amiche. Una vittoria fondamentale per non venire risucchiati nella bagarre retrocessione. Sono tanti i temi in ballo stasera al PalaSerradimigni (inizio alle 20) in una gara pesantissima per la classifica, nonostante sia appena la terza di ritorno. Al Banco è rimasto solo l'obiettivo dei playoff scudetto, ma l'equilibrio del campionato fa quasi coincidere l'accesso agli spareggi per il titolo con la salvezza tranquilla.

A oggi le possibilità di recupero del play Robinson (anch'egli un ex) sono del 50%, mentre la Virtus Pesaro si presenta senza l'alapivot Mazzola (out per il resto della stagione) e il veterano Delfino.

I duelli

Nei due ruoli dei “Piccoli”, vale a dire play e guardia, Pesaro ha tanto talento e tanti giocatori da variare: Abdur-Rahkman (17 punti, ma 27 all'andata) Moretti (13), Tambone (8), Visconti (5,4) e l'isalndese Gudmundsson (6) al quale è stato appena prolungato il contratto. Se Sassari avrà Robinson per almeno 13 minuti, può bilanciare l'impatto, altrimenti dovrà chiedere gli straordinari ad almeno uno tra Dowe e Gentile. È soprattutto tra esterni che si decide la gara. In teoria meno complesso il confronto tra ali e lunghi che tutto sommato all'andata non vide prevalere una formazione sull'altra, perché Jones, Bendzius, Treier, Stephens e Diop sono cme quantità e qualità almeno pari se non superiori a Charalampopoulos, Cheatam, Toté e Kravic.