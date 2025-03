Brividi Lazio, ci pensa ancora Romagnoli 

LAZIO 1

VIKTORIA PLZEN 1

Lazio (4-2-3-1) : Provedel, Marusic, Patric (34' st Gila), Romagnoli, Tavares (22' st Lazzari), Guendouzi, Vecino, Isaksen, Pedro (34' st Dele- Bashiru), Zaccagni; Castellanos (22' st Dia). in panchina Mandas, Furlanetto, Noslin, Tchaouna. Allenatore Baroni.

Viktoria Plzen (4-3-3) : Jedlicka, Dweh, Markovic, Jemelka, Cadu (33' st Doski), Sulc, Kalvac (41' st Panos), Cerv, Vydra (33' st Sojka), Durosinmi (27' st Adu), Memic (41' st Kopic). In panchina Tvrdon, Baier, Hejda, Paluska, Valenta. Allenatore Koubek.

Arbitro : Makkelie (Ola).

Reti : nel st 7' Sulc, 32' Romagnoli.

Roma. Il pareggio più dolce dell'anno, per la Lazio, vale i quarti di finale di Europa League. I biancocelesti, grazie all'1-1 in casa contro il Viktoria Plzen sommato al 2-1 dell'andata, conquistano la possibilità di affrontare i norvegesi del Bodo Glimt, che hanno eliminato l'Olympiacos. Una partita di sofferenza, quella della squadra di Baroni, che va sotto per effetto della rete di Sulc ma riesce a pareggiare grazie al terzo gol consecutivo di Romagnoli che vale l'accesso al turno successivo e un sospiro di sollievo. Unica ombra per gli ottavi: la commissione disciplinare della Uefa ha deciso il divieto di vendita dei biglietti ai supporter della Lazio per il 10 aprile in Norvegia, a causa del «comportamento razzista e/o discriminatorio dei propri tifosi» in occasione dell'ultima trasferta a Plzen.

All'Olimpico, invece, la cornice di pubblico è di quelle importanti. A partire meglio sono i cechi che, su un erroraccio di Provedel con i piedi, colpiscono la traversa con Vydra. Il primo tempo scorre via senza grandi sussulti e senza reti. La doccia fredda, però, arriva subito in avvio di ripresa: bastano 7’ a Sulc, protagonista anche all'andata, per battere Provedel e portare il confronto in parità. Colpita, la Lazio carica a testa bassa gettandosi nella metà campo avversaria e collezionando occasioni potenziali ma senza impensierire Jedlicka. Quando le speranze cominciavano ad affievolirsi, ecco il gol che riporta la Lazio ai quarti senza bisogno dell'extratime: su calcio d'angolo battuto da Zaccagni, ancora una volta, spunta Romagnoli che di testa batte il portiere avversario e regala alla Lazio un accesso ai quarti di Europa League che mancava da 7 anni.

