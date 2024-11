Brividi a Olbia: è dell’Hermaea l’ultima palla a terra 

Hermaea Olbia 3

Offanengo 2

Hermaea Olbia : Ngolongolo 3, Blasi (L), Civetta, Partenio 13, Fontemaggi 7, Korhonen 25, Pasquino 5, Trampus 7, Kogler 2, Negri 5, Piredda, Barbazeni 6. Allenatore Guadalupi.

Trasporti Bressan O. : Nar- delli 16, Salvatori 4, Martinelli 20, Rodić 7, Caneva 11, Bridi 7, Tellone (L), Campagnolo 5, Tommasini, Pinetti, Bole 10, Compagnin, Favaretto 1. Allenatore Bolzoni.

Parziali : 25-22, 21-25, 25-22, 17-25, 15-13.

Olbia. Il recupero con la Trasporti Bressan Offanengo frutta all’Hermaea Olbia 2 punti e la terza vittoria consecutiva. Dopo i successi sul Melendugno e sulla capolista Itas Trentino, la squadra di Dino Guadalupi cala il tris aggiudicandosi al tie-break il match valido per la 6ª giornata di A2 femminile di volley, rinviato per impraticabilità del campo lo scorso 10 novembre e giocato ieri al GeoPalace.

Uno scontro diretto in cui le padrone di casa partono bene, vincendo il primo set a 22 e perdendo il secondo a 21, per portarsi poi di nuovo in vantaggio dopo il terzo parziale, conquistato a 22. La formazione ospite non ci sta, e fa suo il quarto set 25-17, ma al quinto la spuntano le galluresi, imponendosi 15-13 e, dunque, 3-2. Al prossimo turno, in casa del fanalino di coda Abruzzo Volley, si può puntare al poker.

Classifica : Trento 19, Busto Arsizio 18, Melendugno, Offa- Cremona e Padova 14, Her- maea Olbia 11, Como 9, Con- corezzo 5, Abruzzo Volley 2.

