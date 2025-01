Brividi a Bergamo: c’è Atalanta-Juventus 

Rullo di tamburi al Gewiss Stadium di Bergamo dove si recupera oggi alle 20.45 Atalanta-Juventus, super sfida della Serie A rinviata appunto per consentire alle due squadra di giocare la fase finale della Supercoppa Italiana a Riad. La squadra di Gasperini punta alla vittoria dopo una serie di passaggi a vuoto per riportarsi alle spalle del Napoli capolista, quella di Thiago Motta spera di agganciare la Lazio in zona Champions.

Il big match

La Dea si è ritrovata dal primo posto al terzo nel giro di una settimana e non vuole perdere il contatto col Napoli in attesa di conoscere il proprio destino in Champions League. Il 18 arriva a Bergamo la capolista, il 21 lo Sturm Graz; alla trasferta del 25 a Como seguirà quella del 29 a Barcellona che deciderà il passaggio diretto o meno agli ottavi di finale. E intanto il tecnico Gasperini, intenzionato a giocarsi tutte le carte anche sul terzo fronte, attende gli innesti di mercato davanti, sulle fasce e in mezzo. Febbraio inizierà con Torino e Bologna, nel quarto di Coppa Italia, da affrontare in tre soli giorni. Dal canto suo, al terzo tentativo, la Juventus cerca la prima vittoria del 2025. Non è stato un inizio di anno semplice e felice per i bianconeri, tutt'altro: prima la rimonta-beffa nella semifinale di Supercoppa contro il Milan in Arabia Saudita, poi l'ennesimo pareggio in campionato nel derby contro il Toro. Adesso è davvero vietato sbagliare ancora nella trasferta di Bergamo. «Siamo arrabbiati per non aver vinto la stracittadina, ma anche già concentrati sulla prossima partita contro una squadra che sta bene», dice il tecnico Thiago Motta sul termometro dello spogliatoio. «Andremo ad affrontare il nostro avversario dando il nostro massimo: vogliamo fare la nostra partita per cercare la vittoria».

Il Diavolo ci riprova

Sempre oggi, alle 18.30, il Milan recupera la gara di Como. Dopo il passo falso contro il Cagliari a San Siro e l'amarezza, anzi la grande delusione, di Conceiçao, la squadra rossonera è chiamata a vincere contro quella di Fabregas per dar vita a quel riscatto in Serie A che al momento è stato solo auspicato. Col Cagliari doveva essere la partita della conferma, per ritmo e atteggiamento, di quanto è stato visto in Arabia Saudita. Invece, di quel Milan della Supercoppa è rimasto ben poco. Conceiçao era una furia dopo la partita. Ha parlato di «primo tempo più deludente» da quando è allenatore. Parole pesanti, sincere, che devono soprattutto servire a spronare la squadra.

