Briseide, la prima ogliastrina del 2025 nasce a Nuoro 

È la piccola Briseide Piras la prima nata del 2025 nel Nuorese. Per la bimba originaria di Elini, venuta alla luce alle 19,24 di mercoledì nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del San Francesco, la gioia dei genitori Giuliano Piras e Anastasia Serdino.

«La nostra piccola - dice la mamma - sta bene ed è venuta alla luce pesando 2 chili e 495 grammi. L’assistenza è stata continua, con un supporto costante, affinché tutto procedesse al meglio». La coppia ha un pensiero per il personale dell’ospedale. «Ci teniamo a ringraziare tutto il reparto e gli specialisti dell’équipe coordinata dal primario Antonio Onorato Succu sono stato eccellenti dalle cure nella fase preparto fino alla nascita di Briseide, avvenuta col parto cesareo».

Anastasia Serdino elogia la sanità nuorese e il lavoro dell’équipe del San Francesco che la ha assistita, ma difende anche i servizi: «Dopo la chiusura del punto nascite di Lanusei», dice la mamma di Briseide, «quello nuorese è diventato per noi ogliastrini un prezioso punto di riferimento. Auspichiamo possa essere difeso e potenziato, con i suoi professionisti sinonimo anche di umanità. In un’epoca in cui la sanità è spesso fonte di problematiche rincuora avere eccellenze al nostro fianco».

RIPRODUZIONE RISERVATA