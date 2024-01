Brisbane, fuori Arnaldi Si arrende anche Nadal 

La qualità del tennis espresso da Jordan Thompson, ben al di sopra del 55° posto che occupa nel ranking Atp, unita a tre ore e 25 minuti di fatica, quanto è durata l'estenuante sfida con Rafa Nadal. Senza dimenticare tre match-point sprecati dal maiorchino. Sono i tre indizi che fanno una prova. Ovvero che Nadal - fuori nei quarti del torneo di Brisbane, dove è tornato a giocare dopo quasi un anno di stop per le due operazioni all'anca sinistra - dovrà sudare ancora parecchio se vuole tornare se stesso, nonostante l'intatto talento. La sua è comunque un'uscita a testa alta: 5-7-5, 7-6 (6), 6-3 a testimonianza dei primi due set in equilibrio, mentre nel terzo Nadal ha dovuto rallentare il ritmo, frenato anche da un fastidio sul lato dell'anca operata lo scorso giugno.

Ha salutato Brisbane anche Matteo Arnaldi, sconfitto in due set dal russo Roman Safiullin, che in semifinale troverà Holger Rune. Il 22enne ligure n.41 al mondo è stato eliminato per 7-6(7/4) 6-2 dal 26enne russo Roman Safiullin, n.39 del ranking mondiale.

United Cup

Intanto si è completato il quadro delle semifinaliste di United Cup con l’ultima sfida tra Germania e Grecia. Dopo il successo di Sascha Zverev su Stefanos Tsitsipas (6-4, 6-4) e Maria Sakkari su Angelique Kerber (6-0, 6-3), a decidere è stato il doppio misto. Lo stesso Zverev e Laura Siegemund (allenata dal sardo Antonio Zucca) si sono imposti con un doppio 6-3 in poco meno di un’ora e mazza su Petros Tsitsipas e Sakkari.

RIPRODUZIONE RISERVATA