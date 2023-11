Bringas e Illario re dell’Eccellenza 

I migliori del campionato di Eccellenza, giunto alla dodicesima giornata, ora sono due. Il centrocampista Mauricio Bringas dell’Iglesias ha raggiunto in vetta il compagno di squadra e di reparto Gianluigi Illario. Il ventisettenne argentino è stato giudicato uno dei tre migliori tra i rossoblù nell’incontro vinto 3-1 in rimonta col Barisardo. Il voto è arrivato dal tecnico degli ogliastrini Claudio Bonomi, mentre Illario stavolta è rimasto a secco. Così entrambi i calciatori hanno nove punti. La compagine di Giampaolo Murru è in netta ripresa. «Sono due uomini importanti», dice l'allenatore, «due centrocampisti di quantità e qualità che non si risparmiano mai ed escono dal campo sempre stremati». Il tecnico è da due mesi sulla panchina rossoblù. «Le prestazioni migliorano partita dopo partita. Stiamo anche iniziando a raccogliere i frutti del lavoro e diventando squadra. Rinforzi? Assieme al presidente Giorgio Cicu valuteremo le opportunità che il mercato offrirà».

Subito alle spalle di Bringas e Illario ci sono, con otto voti, Andrea Porcheddu del Carbonia e Mattia Gueli dell’Ossese. Il primo si è messo in evidenza nel match contro la Ferrini Cagliari, il secondo nella trasferta di Sassari contro il Li Punti. Mohamed Sory Camara e Mouhamadou Sakho, entrambi del Barisardo, Luca Di Angelo e Artur Sagitov, punti di forza del Bosa, e l’ex Cagliari Fabio Vignati (Sant’Elena) hanno raggiunto, a quota sette, Michele Fadda (Sant'Elena), Stefano Demurtas (Tempio) e Simone Calaresu (Tharros).

Nove giornate

Dopo nove giornate il migliore del girone A del campionato di Promozione è l’attaccante Alex Tomasi del Gonnosfanadiga. I biancoverdi occupano l’ultima posizione ma le prestazioni della punta, che ha incassato l’ottavo voto, sono state finora praticamente sempre positive. È rimasto fermo a sette punti Federico Perez Ojeda (Selargius), agganciato dall’esterno sinistro Michel Milia della Verde Isola. Il giocatore granata non ha brillato nella sfida del Virgilio Porcu col Cus Cagliari ed è stato pure sostituito. Milia si conferma giocatore di spessore per la categoria. I carlofortini però non riescono a cambiare marcia e sono sempre al penultimo posto. Avanzano, a sei voti, Federico Corda e Buba Darboe (Calcio Pirri), Nicolò Agostinelli (Guspini), Agustin Ferrer (Lanusei), Mahamadou Salifou Moussa (Terralba) e Nicola Farci (Villamassargia).

Il gruppo nord

Nel girone B è rimasto al comando da solo Emanuele Fini dello Stintino, unico calciatore a punteggio pieno con nove preferenze. L’attaccante si è ben comportato nel match, pareggiato con polemiche, contro la capolista Sennori. Si ferma invece la corsa di Davide Barattelli, che resta a otto punti. Il giocatore del Tuttavista è stato raggiunto nel numero di voti dagli attaccanti Giuseppe Meloni (Alghero), Andrea Usai (Lanteri) e Domenico Saba (Usinese). Con 7 punti ci sono Stefano Mereu (Alghero), Federico Fernando Ferrari (Bonorva) e il bomber del Posada, Lorenzo Zela.

RIPRODUZIONE RISERVATA