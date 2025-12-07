Brindisi per su Componidoreddu e la giudicessa 

Da giorni sapeva di essere il prescelto. Adesso c’è la nomina ufficiale. La Pro Loco, guidata da Gianni Ledda, ieri sera ha presentato il ragazzo che lunedì 16 febbraio 2026 guiderà la Sartiglietta: Gabriele Piras, 17 anni. Emozioni, lacrime, foto e un pubblico numeroso arrivato in piazza Eleonora per festeggiare su Componidoreddu. Al suo fianco Fancesco Tumbarello, 12 anni, e Matteo Carta (16): saranno loro i due aiutanti di Gabriele, mentre sa massaia manna sarà Laura Zoccheddu. Come vuole la tradizione i tre sono stati circondati dai mini tamburini e trombettieri della Pro Loco che fra rullate e squilli di tromba hanno dato il via alla festa.

Ieri è stata presentata anche la ragazza che impersonerà Eleonora d’Arborea: Elena Leoni. Mentre Claudia Bianco è stata scelta per vestire i panni della giudicessa nel 2027.

