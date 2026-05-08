Brindisi-Esperia è una sfida senza appello 

Dentro o fuori. Dopo aver sprecato il primo match point per il passaggio del turno, l’Esperia Cagliari torna in campo a Brindisi alle 18 per la “bella” degli ottavi playoff di B Interregionale. La gara di mercoledì al PalaPirastu (68-74) ha lasciato più di qualche rimpianto ai rossoblù, capaci di accendersi solo nel finale dopo aver rincorso l’avversario per quasi tutta la partita.

La difesa aggressiva dei pugliesi, abili a limitare il talento di Frattoni, e le triple di un Di Ianni in grande serata hanno riportato la serie in parità. Ora serve un’altra impresa al PalaZumbo e per portarla a termine occorrerà ridurre gli alti e bassi che hanno caratterizzato buona parte della stagione.

Playout per Sennori

Ha bisogno di un colpo esterno anche la Klass Sennori, di scena domani alle 19 a Rende nel secondo atto della serie playout. Sconfitti a Porto Torres in gara 1 (91-95 dopo un tempo supplementare), i romangini di Longano non hanno scelta: per evitare di essere rinviati al secondo turno degli spareggi salvezza serve un successo che possa riportare la sfida in Sardegna per la decisiva gara 3, sabato prossimo al PalaMura.

Serie C

In Serie C Unica, dopo aver vinto (89-79) gara1 della finale contro la Dinamo Academy, la Torres di coach Antonio Mura ha l’opportunità di chiudere i conti stasera (18.30) al PalaSerradimigni di Sassari e vincere il titolo sardo e sfidare per la promozione in B Interregionale contro una tra Matese e Sarno (girone campano).



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