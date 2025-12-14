Brindisi e polemiche, è già Sartiglia 

L’atmosfera è quella tipica del Natale. Ma a Oristano, svelati i volti dei due Componidori, soffia già forte il vento di Sartiglia. Cresce l’attesa per la giostra del 15 e 17 febbraio anche perché su un’organizzazione collaudata da anni pesa l’ombra del Dpcm dell’8 gennaio 2025, con le nuove regole per la tutela di cavalieri, cavalli e pubblico nelle manifestazioni storico sportive.

La novità

Il decreto del ministero dello Sport mette in primo piano la tutela di animali e atleti cercando di salvaguardare il valore storico e identitario degli eventi. In particolare per la Sartiglia, come già accaduto alcuni mesi fa per l’Ardia di Sedilo, la disposizione che fa maggiormente discutere è quella che riguarda la sicurezza dei cavalieri. Il Dpcm dispone l’obbligo generale di dispositivi come caschi e corpetti ma qui si apre subito il dibattito: indossare simili misure di protezione con maschera, abiti tradizionali e costumi appare piuttosto complicato. «È una questione delicata – commenta il presidente della Fondazione Oristano, Carlo Cuccu - sono in corso valutazioni all’interno del Comitato Sartiglia, non appena si arriverà a una sintesi verrà comunicata». Di certo il problema è sul tavolo degli organizzatori che come precisa Cuccu «da sempre tengono alla sicurezza di cavalieri, cavalli e pubblico. L’organizzazione della Sartiglia da tempo è ben collaudata sotto tutti i profili». Fra qualche settimana arriveranno le prime risposte, intanto il Dpcm prevede alcune novità anche per i cavalli: potranno partecipare solo animali con almeno 4 anni di età. Non è chiaro se ci saranno limitazioni per i purosangue ma il rischio sembrerebbe scongiurato. Altre novità riguardano il fondo sabbioso del percorso che dovrà essere certificato da tecnici specializzati. Il Dpcm prevede poi controlli antidoping e alcoltest per i cavalieri, la presenza di un’ambulanza veterinaria sul percorso: tutti aspetti che da anni già rientrano nell’organizzazione della giostra.

I protagonisti

Dopo gli annunci ufficiali, per i due capicorsa ormai è iniziato il conto alla rovescia. Mancano due mesi esatti al grande giorno per Daniele Mattu, il 39enne scelto da s’oberaiu majore Tore Carta per guidare la Sartiglia benedetta da San Giovanni. Mattu sarà affiancato da Cristian Sarais e Andrea Solinas: un terzetto di esperti cavalieri che promette emozioni. Così anche in casa dei Falegnami dove il majorale Carlo Pisanu ha scelto Graziano Pala per indossare cilindro e camelia il martedì di Carnevale: accanto avrà i cavalieri Cristian Matzutzi e Marco Arca. Tutti si preparano per regalare «la festa migliore alla città». Da oggi inizia la lunga maratona di allenamenti, preparativi e anche tanti brindisi.

