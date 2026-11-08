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09 novembre 2026 alle 00:46

Brindisi con Su Piritzolu nelle vie del centro 

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Oltre un migliaio di persone hanno sollevato il calice per brindare con Su piritzolu durante la manifestazione che si è svolta sabato sera in Sas Sette Carrelas, cuore del centro storico. L’evento è stato organizzato dal gruppo culturale “Binzateris”, in collaborazione con il Comune e la Scuola europea sommelier. Una rassegna enogastronomica, giunta alla tredicesima edizione con al centro gli antichi sapori per gli amanti del vino, ma anche del buon gusto e della musica tradizionale e non solo.

Dieci le cantine dislocate lungo le antiche vie e gli scorci storici, che ieri sera sono stati invasi da tantissime persone, tra cui numerosi camperisti. La manifestazione si era aperta con un convegno legato alla presentazione del libro di Tonino Arcadu, con la partecipazione dell’agronomo Gianni Lovicu. Tra il fumo degli arrosti, la degustazione del tradizionale vinello e degli antichi sapori, la manifestazione è stata animata dai giovani organettisti Nicolò Cadoni, Gabriele Quirigoni e Riccardo Poddighe, il musicista Antonio Fais e la band Melodica. Protagonista assoluto della rassegna enologica è stato però Su Piritzolu, un prodotto tipico della tradizione del Marghine a bassa gradazione alcolica, ottenuto dopo la spremitura principale riservata ai proprietari terrieri (i “prinzipales”) e destinato ai lavoratori. Oggi questo vino è riscoperto e celebrato come bevanda simbolo di memoria e convivialità.

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