Brindisi col sangue: 21enne accoltellato 

«Mio figlio è stato operato due volte. È in rianimazione. Chi ha visto qualcosa contatti i carabinieri. Non è possibile rischiare la vita in una notte che doveva essere di festa». Ignazio Mura è il papà di Giacomo, 21 anni di Portoscuso, il giovane lavoratore stagionale nelle tonnare di Carloforte colpito con una coltellata verso le tre, a Capodanno, mentre si trovava con la fidanzata e altri amici nelle scalette di Santa Chiara, in pieno centro a Cagliari. Un’aggressione arrivata al termine di una discussione nata per motivi banali: alcuni petardi lanciati tra i tavolini del locale. I ragazzi hanno chiesto a un gruppetto di giovani di smetterla, la situazione è degenerata: c’è stato un contatto fisico e improvvisamente Mura è stato colpito con un fendente alla pancia. Soccorso e accompagnato al Brotzu è stato subito sottoposto a un intervento chirurgico, finendo una seconda volta sotto i ferri in serata. Le sue condizioni sono gravi e i medici del reparto di Rianimazione mantengono la prognosi riservata.

Le indagini

Il grave fatto di sangue è successo a due passi da piazza Yenne. In tanti hanno scelto i locali notturni del centro di Cagliari per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. E si è andati avanti per tutta la notte in una città forse sguarnita: con il grande concerto di Marco Mengoni alla Fiera, gran parte dei servizi di ordine pubblico e di soccorso sono stati impegnati in quella zona. Così nel centro storico, tra Sampace e Marina, non sono mancati i problemi. E nella stradina delle scalette di Santa Chiara, con diversi locali presi d’assalto ma anche con la presenza di tanti giovani arrivati carichi di alcol, la situazione è precipitata. Ora sull’accoltellamento sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Cagliari. Il ferito non è per ora in grado di parlare e la fidanzata, sotto choc, e gli amici, hanno riferito della discussione nata dal nulla ma non sono stati capaci di fornire elementi concreti per poter risalire a chi ha colpito con un coltello Mura.

Le telecamere

Sembra inoltre che i soccorsi siano stati chiamati con un po’ di ritardo così come l’allarme alle forze dell’ordine non è stato tempestivo. Questo ha complicato la prima parte delle indagini dei carabinieri: l’aggressore e il gruppo di cui faceva parte (c’erano anche alcune ragazze che hanno discusso con la fidanzata della vittima) erano già spariti nel nulla. Ma gli investigatori contano di recuperare i filmati delle telecamere presenti proprio nella viuzza. Non solo quelli dell’impianto di videosorveglianza comunale, all’angolo con piazza Yenne, ma anche quelli delle telecamere private piazzate a poca distanza dal punto in cui è avvenuta l’aggressione finita nel sangue. I carabinieri ieri mattina sono tornati nella zona per rintracciare i proprietari degli impianti per recuperare i video che potrebbero rappresentare una svolta alle indagini. «C’erano diverse persone presenti», aggiunge il padre del ragazzo accoltellato. «Spero che qualcuno possa contattare i carabinieri e permettere così di arrivare a chi ha colpito mio figlio con un coltello. Chiunque abbia visto qualcosa o magari abbia dei video o delle foto della serata li faccia avere agli inquirenti, anche restando anonimo».

Roghi e alcol

E l’ultimo giorno dell’anno e il primo del 2024 hanno riservato non pochi problemi alle forze dell’ordine e ai soccorritori. Già dalla notte tra sabato e domenica c’è stata una gigantesca rissa nel corso Vittorio Emanuele con tre feriti (per fortuna non gravi). Poi gli atti vandalici (come l’edicola di piazza Yenne danneggiata da diversi ubriachi e il gesto dei residenti di Stampace che hanno avviato una raccolta fondi per aiutare il titolare, Roberto Lilliu), gli incendi (un’auto data alle fiamme in via Pertusola, con le indagini in corso per capire se sia stato un gesto intimidatorio dopo che il rogo è stato spento dai vigili del fuoco), altre risse, un incidente in via Sant’Ignazio con fuga del conducente dopo che è finito con l’auto contro le vetture parcheggiate (c’è chi ha visto lo schianto e segnalato il numero della targa). E poi i tanti ragazzi ubriachi soccorsi dal personale del 118. Un inizio d’anno che non promette niente di buono. «Il centro storico», attacca Adolfo Costa, del comitato dei residenti di Stampace, «è stato abbandonato. Non c’era alcun controllo. Speriamo che il prefetto convochi subito un incontro sulla situazione dei quartieri storici». Duro il commento di Sandra Orrù di Apriamo le finestre alla Marina: «Controlli inesistenti. E i quartieri storici si sono trasformati in campo di battaglia».

