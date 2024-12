Brindisi al 2025 fra musica e buon cibo   

Una città che si riscopre viva. Per certi versi turistica, grazie a una cantante illustre, Giusy Ferreri, che martedì 31 scalderà la piazza Vittorio Emanuele con le sue hit conosciute, “Roma-Bangkok” in testa. E le ricadute sono evidenti, con qualche giorno d’anticipo, pure nei ristoranti di Nuoro. «Le prenotazioni per il cenone stanno andando molto bene, la sensazione è che le chiuderemo a breve», assicura Francesco Fadda, giovane chef di Nova, locale inaugurato circa un anno fa nella zona di Badu ‘e Carros. «Non faremo il cenone ma punteremo tutto sull’asporto e sul pranzo del primo gennaio», dichiara Battistino Menneas, chef di Montiblu, tempio della cucina di casa in piazza Satta.

Fermento

Un’atmosfera frizzante, come non si vedeva da tempo. Nel centro storico, addobbato a festa, in tanti attendono la notte di San Silvestro per salutare il 2024 con la musica dell’artista, resa celebre da XFactor. «Il 31 sera saremo aperti, sebbene il mercoledì sia il nostro giorno di chiusura settimanale», afferma Francesco Nanu, chef del Rifugio. «Vogliamo garantire un servizio, proprio come abbiamo fatto a Natale – sostiene – Le prenotazioni stanno arrivando, ci sono ancora posti liberi ma a Capodanno in tanti chiamano all’ultimo momento e molti si fanno sentire per chiedere informazioni sul menù. La presenza di Giusy Ferreri senz’altro ha avuto il suo peso». Musica di qualità e buon cibo: accoppiata vincente. «Presenteremo un menù ricco, un po’ diverso, tra terra e mare», prosegue Nanu. «Tra i piatti che proporremo ci sarà l’astice, i culurgiones con il tartufo». Francesco Fadda, chef di Nova, aggiunge: «Partiremo con una bollicina di benvenuto, poi quattro antipasti. A seguire un primo di mare e uno di terra, due secondi e il dessert».

Positività

Tra i ristoratori del capoluogo barbaricino le facce sono distese. E sebbene il Capodanno ai piedi dell’Ortobene non possa beneficiare della storia tipica di altri centri dell’Isola, come Alghero e Castelsardo, si pensa in grande. «Questo mese di dicembre si chiuderà molto bene», sentenzia Battistino Menneas. «Possiamo dire che le cose stanno andando meglio rispetto a un anno fa. Il 29, con tutta probabilità, bloccheremo le prenotazioni per il nostro “menù d’asporto”, in tanti vorranno mangiare come in ristorante ma nella comodità domestica». Nuoro sprizza fiducia e attende il nuovo anno. Giusy Ferreri salirà sul palco dei “Giardinetti” alle 22.30. Poi, dopo la mezzanotte, spazio a Dj Matrix.

RIPRODUZIONE RISERVATA