Brindisi al 2024 con il tuffo a Torregrande 

La tradizione è stata rispettata. E anche il 2024 è stato salutato da tantissimi sportivi e appassionati oristanesi con un tuffo nelle acque di Torregrande. Ieri mattina, nonostante la giornata un po’ umida e il clima invernale, un nutrito gruppo di irriducibili si è ritrovato sulla spiaggia, nel tratto di litorale davanti all'ex Hotel del sole: atleti e semplici appassionati, dai più giovani a qualche pensionato non hanno voluto mancare l’appuntamento con il tuffo di Capodanno nelle acque del Golfo di Oristano. Prima però una corsa di riscaldamento, qualche chilometro a piedi a passo sostenuto per prendere confidenza con la temperatura e poi tutti insieme in mare fra risate, urla e tanto divertimento. C’è stato qualcuno, fra i più coraggiosi, che ha azzardato persino qualche bracciata nelle acque non certo calde. Subito dopo selfie e foto di rito, poi brindisi per festeggiare l’ennesima impresa di gruppo. Un modo speciale e originale per iniziare il nuovo anno all'insegna dello sport, della salute e dell’amicizia. E ovviamente l’arrivederci con la promessa di ritrovarsi insieme al mare di Torregrande per il prossimo Capodanno.

