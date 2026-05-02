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Videolina.
03 maggio 2026 alle 00:03

Brindisi ad alta quota: Sardegna Verde a Fonni 

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“Fonni, un brindisi ad alta quota”: alle 13.30 Videolina ripropone un recente viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dal cuore del paese visitando il Museo della cultura pastorale, legato alla storia della transumanza dei fonnesi. Spazio alle maschere della tradizione carnevalesca. Si parlerà delle testimonianze archeologiche del territorio, della produzione di uova e di moscato, nei vigneti coltivati a un’altitudine superiore agli 800 metri. Riprese di Renzo Gualà, postproduzione curata da Andrea Fenu.

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