«Brindiamo a una nostra eccellenza» 

Tra i vigneti del Sinis battuti dal maestrale il vino è più di una passione: è una vocazione. E quest’anno, al Vinitaly 2025, quella vocazione è esplosa come un brindisi collettivo: la Cantina del Rimedio ha conquistato il titolo di “Miglior cantina dell’anno”, e il suo Aristanis Brut è stato incoronato “Miglior spumante d’Italia” da 5StarWines – The Book, la guida per eccellenza di operatori del settore e appassionati.

La festa in Comune

Una doppietta da standing ovation che il Comune ha voluto celebrare accogliendo a palazzo Campus Colonna il presidente dell’azienda Giuseppe Ponti, l’enologo, Roberto Puggioni, e il responsabile commerciale, Gianni Dessì.

«Un risultato straordinario per un’azienda che rappresenta un’eccellenza oristanese, simbolo della qualità delle nostre produzioni. Siamo felicissimi per il raggiungimento di un traguardo tanto prestigioso di cui l’intera città può andare fiera - hanno detto il sindaco Massimiliano Sanna e l’assessora alle Attività produttive, Valentina De Seneen - I vini prodotti al Rimedio esprimono al meglio il carattere del territorio e la passione dei produttori locali».

La sfida

Un trionfo che profuma di Sardegna, ma parla al mondo intero. «Questo riconoscimento - osserva Gianni Dessì - ci gratifica e ci permette di guardare alla prossima stagione, ampliando i nostri orizzonti che già arrivano lontano, nei mercati inglesi, statunitensi, francesi e ucraini per citarne alcuni».

A Verona l’Aristanis brut ha messo tutti d’accordo: un vino apprezzato da palati internazionali ma con un marcato sapore oristanese. D’altronde, se c’è un vino che sa raccontare l’identità profonda del territorio è la vernaccia: un patrimonio culturale, agricolo e spirituale, profondamente radicato nella storia locale.

Frutto di un processo di affinamento unico, la vernaccia è molto più di una varietà: negli anni si è ritagliata un ruolo di primo piano nel panorama enologico italiano, anche grazie ad una nuova generazione di enologi e produttori che stanno riuscendo a rilanciare questo vino storico con un tocco di modernità. E le aspettative per la stagione 2025 sono assolutamente promettenti. ( m. g. )

