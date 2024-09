Brinda la politica: «Sacrifici ripagati» 

La festa di addio alla Peste suina è grande e a brindare sono in tanti: in Consiglio regionale, ma anche a Roma, tra Governo e Parlamento. «La Sardegna è libera dalla peste suina e questo è un risultato davvero straordinario», hanno dichiarato in una nota congiunta il ministro della Salute, Orazio Schillaci, e quello della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. «Il Governo - hanno aggiunto - ha messo in campo il massimo impegno, anche in termini di risorse, per combattere il virus e sostenere i nostri allevatori. Oggi arriva una buona notizia per la Sardegna ma anche per il Piemonte, la Calabria e la Liguria che vedono alcuni territori uscire dalle zone di restrizione. Le misure adottate - hanno continuato i due ministri - richiedono sacrifici alle aziende, a cui stiamo garantendo supporto, ma sono necessarie per salvaguardare la salute animale e scongiurare ricadute sulle attività degli allevamenti. Questi primi risultati indicano la strada da seguire, secondo la strategia messa in atto dalla struttura commissariale, che sta lavorando senza sosta anche nelle altre aree interessate dalla peste suina africana».

Al coro di gioia si è aggiunto anche Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera: «È un risultato che premia l’operatività del tavolo istituito dai ministeri della Salute e dell’Agricoltura e che riconosce il valore di chi negli anni precedenti in Sardegna ha lavorato per liberare l’isola da una piaga durata decenni. È una svolta incoraggiante per affrontare l’emergenza anche nelle altre regioni».

Il consigliere regionale del Pd, Roberto Deriu, ricorda: «È giusto esultare. Altrettanto lo è ringraziare tutti coloro i quali, guidati e ispirati dal presidente Francesco Pigliaru, hanno iniziato con vigore e metodo (nonché coraggio) l’opera che oggi ci porta un così importante risultato».

I leader di Innantis Franciscu Sedda è sulla stessa linea: «I grandi risultati, ottenuti attraverso grandi sforzi e sacrifici, vanno celebrati e difesi. Per questo è importante tenere alti i controlli transfrontalieri, in particolare in relazione alle carni in arrivo dal Nord Italia, dove da luglio si sono contati almeno 6 focolai di peste suina. Abbiamo conseguito un risultato storico per il comparto suinicolo sardo, che può produrre posti di lavoro e prodotti di eccellenza in modo sostenibile».

