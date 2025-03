Brinda il gremio di San Giovanni «Una Sartiglia indimenticabile» 

L’entusiasmo è ancora alle stelle. I Contadini hanno scritto un’altra pagina di storia di Sartiglia, su Componidori Diego Pinna porterà nel cuore «ogni istante di una giornata magica» commenta. Una giostra carica di emozioni, ma anche grandi numeri sul fronte dei turisti che fin dalla mattina hanno preso d’assalto la città. E non sono mancate le polemiche per le pariglie interrotte dopo una quarantina di muniti, per ragioni di sicurezza. «Lo spettacolo però non è mancato» ripete il presidente della Fondazione Oristano Carlo Cuccu.

Le emozioni

Il protagonista assoluto era lui. E Diego Pinna, agricoltore 53 anni, si è goduto ogni momento fin dalla mattina con il giro nelle scuderie dei cavalieri alla svestizione. «Sono veramente soddisfatto – ripete – è stata una domenica fantastica. Non saprei dire quale è il momento più bello, ogni istante è stato indimenticabile». Emozione da groppo in gola alla vestizione con la sorpresa confezionata dall’oberaiu majori Gabriele Pinna insieme a l’oberaiu de cascia Gianni Dessì e agli altri componenti del Gremio. Sentire la registrazione della voce di mio papà Tommaso, mancato un anno fa, è stato indescrivibile». Impossibile non commuoversi e infatti nella sala del Gremio l’emozione ha contagiato tutti. «Sono soddisfatto per la mia discesa, peccato per la stella – aggiunge – e sono ancora più contento per la remada. Eterna è stata perfetta, una cavalla speciale che ha reso possibile questo sogno. Così come sono stati preziosi su segundu Angelo Porta e su terzu Pietro Putzulu».

Tutto perfetto ma qualcuno ha puntato il dito per una corsa alla stella troppo lunga a scapito delle pariglie in via Mazzini.

La polemica

«Io avrei voluto fare meno di 70 discese – ammette il capocorsa – poi visto che la giornata era bella, abbiamo pensato di dare altre spade e far scendere altri cavalieri. Dispiace per chi non si è potuto esibire in via Mazzini, mancava una decina di pariglie e ce l’avremmo potuta fare ma per questioni di sicurezza non ci hanno fatto rischiare». Polemiche per il poco spettacolo. «I terzetti che si sono esibiti hanno fatto bellissimi numeri, sono rimaste ferme solo le ultime pariglie». Ma gli spettatori che hanno pagato il biglietto forse si aspettavano qualcosa in più. «Sullo stop alla corsa, non abbiamo alcuna voce in capitolo e non dipende da noi – sottolinea il presidente della Fondazione Carlo Cuccu – E comunque lo spettacolo non è mancato, le acrobazie ci sono state e il pubblico ha apprezzato tanto. Inoltre la Sartiglia è un evento particolare che non ha un tempo ben definito prima e di questo sono consapevoli tutti quando acquistano il biglietto».

In centro

Una giornata di festa e da tutto esaurito non solo sui percorsi ma anche nelle strutture ricettive e nei locali. Il centro storico ha accolto turisti che oltre alla giostra hanno potuto ammirare le mostre, visitare il Villaggio Sartiglia e gli altri stand. «Siamo soddisfatti, la prima è andata benissimo – aggiunge Cuccu –in tanti sono rimasti colpiti dalla manifestazione e dall’organizzazione». Oggi si replica, l’attesa è tanta per la chiusura del Carnevale oristanese.

RIPRODUZIONE RISERVATA