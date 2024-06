Brina, Brixia e i cuccioli di cane e di gatto 

Bellissimi micini, maschi e femmine, cercano adozione (foto in basso a sinistra). Si trovano vicino a Cagliari. Per informazioni 346.3685199.

Braxia

Braxia (foto in alto a sinistra) è bella, affettuosa e socievole. Ha tre mesi e mezzo e ancora non ha trovato una famiglia. Sarà una futura taglia media contenuta. Si trova a Quartu ed è adottabile in Sardegna e nel Nord Italia. Per informazioni 328.3661490.

I cuccioli

Quelli che vedete nella foto in basso a destra fanno parte di una cucciolata che è stata ritrovata a Porto Corallo a fine marzo. Ora hanno quasi tre mesi e sono diventati delle meravigliose creature che cercano urgentemente una famiglia. Chi li ha in custodia ha fatto il possibile per non farli finire in canile ma ora fa veramente fatica a tenerli ancora perché ha altri sei cani e non può mantenerne di più. «Non ci siamo girati da l'altra parte quando li abbiamo trovati, ma ora non possiamo più badare a loro», dicono i custodi. Verranno ceduti vaccinati, sverminati e microchippati. Per informazioni telefonare al 329.9322946.

Brina

Brina (foto in alto a destra) merita una famiglia. Ha quasi 5 mesi e non dovrebbe vivere al rifugio. Si trova alla Casa di Bingo, a Capoterra. Per informazioni 347.8121550.

RIPRODUZIONE RISERVATA