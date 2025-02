Brignone, tigre d’argento 

SAALBACH. Brilla come l’oro l’argento di Federica Brignone in superG, seconda medaglia per l’Italia ai Mondiali di Saalbach. La valdostana si è arresa per un solo decimo all'austriaca Stephanie Venier (1’20”47) e ha preceduto di 14 centesimi la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e l’americana Laurence Macuga,bronzo ex aequo. Quinta in 1’20”77 l'altra azzurra Sofia Goggia, brava anche Elena Curtoni, nona a in 1’21”23.

Felicità e rimpianto

«Sono orgogliosa e contenta, felicissima di aver fatto il mio massimo nel giorno giusto. In SuperG non mi era mai riuscito di fare bene in una grande rassegna. Questa pista non era forse nelle mie corde e mi sono detta di rischiare anche nei due punti in cui si poteva, anche a costo di uscire», ha esultato Federica Brignone, che a 34 anni è la più anziana su un podio mondiale. «Mi sono detta di sciare a tutta e di rischiare ed ora mi godo questa medaglia: un grande orgoglio», conferma. Solo sei centesimi lasciano Sofia Goggia ai piedi del podio, quinta: «Qualcuno deve essere ai piedi del podio ed è toccato a me. Ho fatto una buona gara, qualche imperfezione qua e là, credo di essermi giocata tutto nel salto finale, troppo a destra», dice la bergamasca che dà già appuntamento alla discesa libera di domani. Per l’Italia anche il 16° posto di Marta Bassino e il 18° di Laura Pirovano. Niente da fare invece per la quotatissima svizzera Lara Gut- Behrami, ottava, e per l'americana Lindsey Vonn, uscita poco dopo il via. Oggi alle 11.30 il super G maschile in cui l’Italia, con Casse e Paris parte da outsider.

