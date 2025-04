Brignone, sfortuna gigante 

Milano. Una stagione da regina assoluta, il trionfo in coppa del mondo, i podi, le medaglie e ora lo choc. Una brutta caduta ferma Federica Brignone proprio quando ormai la stagione era davvero ai titoli di coda: l'azzurra più vincente di sempre nello sci alpino è incappata in una caduta ai campionati italiani, in Val di Fassa; e la diagnosi dopo il trasporto in elicottero all'ospedale di Trento è stata tanto dura da gettare un'ombra sui prossimi Giochi di Milano-Cortina: frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. E la "tigre" di La Salle, arrivata poi in ambulanza alla clinica la Madonnina di Milano, è stata portata subito in sala operatoria. L'intervento è stato affidato al dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica Fisi, lo stesso che operò per un infortunio simile Sofia Goggia un anno fa: in sala operatoria l’amara sorpresa «È stata evidenziata anche la rottura del legamento crociato anteriore, che verrà valutata nelle prossime settimane». La convalescenza sarà lunga, le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono a rischio.

Maledizioni parallele

Goggia ha impiegato dieci mesi per tornare alle gare: nella migliore delle ipotesi, la valdostana, 34enne, arriverà ai Giochi di casa con poche gare nelle gambe. Lei candidata ad essere portabandiera a Milano-Cortina: Sofia non riuscì a sventolare il tricolore ai Giochi di Pechino del 2022 per un infortunio. L’ha tradita la caduta nella seconda manche del Gigante ai campionati italiani in Val di Fassa, alla quale con determinazione aveva voluto prendere parte nonostante la stagione delle grandi gare fosse terminata, e con che risultati: Coppa del mondo generale (la seconda), di gigante e di discesa. Ora comincia una nuova gara.

