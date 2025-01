Brignone senza limiti: trionfo in discesa 

ST. ANTON. Successo n. 30 in carriera ma soprattutto primo in discesa per l'azzurra Federica Brignone, l'italiana più vincente della storia, che in 1'16''08 si è imposta nella libera di St. Anton. Per l'Italia c'è' anche l' eccellente quarto posto della trentina Laura Pirovano a 0”43. Seconda in 1'16''15 la svizzera Malorie Blanc, terza (1’16”26) la ceca Ester Ledecka. Ottimo sesto tempo (a 0”58) della campionessa Usa Lindsey Vonn - 40 anni e prima discesa, di cui è stata regina assoluta - dal ritorno all'agonismo a cinque anni dal ritiro. «Inizio a rendermi conto di cosa voglia dire vincere così tanto. Sono molto soddisfatta, mi dico sempre che sto ottenendo molto più di quanto mi sia mai sognata di fare. Non avrei mai pensato di poter farlo anche in discesa e solo l'anno scorso ho iniziato a crederci un po' di più», esulta Brignone. «Miglioro ancora il mio record di longevità, ma attenzione a Vonn. Ha tanto coraggio nel tornare a gareggiare in queste condizioni, ma è davvero pericolosa».

Uscita senza conseguenze invece per Sofia Goggia. La bergamasca, scesa con il pettorale numero 9, era al comando ma «sono andata un po' lunga in quella curva, sono entrata nella neve fresca e lo sci esterno ha perso aderenza. Federica è stata brava sin dalla prima prova, ha fatto vedere a tutti come si scia su questa pista». Oggi il superG.

Ad Adelboden, nello slalom maschile 13° successo in CdM del francese Clement Noel sul brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e sul norvegese Henrik Kristoffersen. Per l’Italia, 17°Stefano Gross, 28° Alex Vinatzer. Oggi il gigante.

