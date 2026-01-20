Brignone, ritorno con grinta: subito nella top 10 in gigante 

Un rientro in grande stile. L'azzurra Federica Brignone è arrivata sesta - e vale più di una vittoria al suo rientro dopo il terribile infortunio dell'aprile scorso - nello slalom gigante di Coppa del mondo di Plan de Corones, con un ritardo di 1”23 dalla vincitrice Julia Scheib. L'austriaca, al suo quarto successo ha preceduto la svizzera Camille Rast, la svedese Sara Hector e l’americana Mikaela Shiffrin. Per l'Italia in classifica poi la sempre regolarissima Lara Della Mea, decima; poco più indietro Asja Zenere, 15ª. La Coppa del mondo va ora in Repubblica Ceca: sabato gigante e domenica speciale a Spindleruv Mlyn. Superato brillantemente il test di Kronplatz, Brignone non ci andrà e invece sarà a Cortina per allenarsi nelle discipline veloci in vista delle gare olimpiche. Sono le gare in cui - come ha spiegato nella conferenza stampa di lunedì - sente meno dolore e dunque può più facilmente lasciar esprimere il suo talento.

