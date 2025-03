Brignone, mani sulla Coppa 

La Coppa del Mondo sarà assegnata negli Usa (e con lei le quattro di specialità) ma tornerà di sicuro in valle d’Aosta, A La Thuile, sulle nevi di casa, Federica Brignone ha scritto una nuova pagina di storia dello sci e (al 99,9%) la parola “fine” sul capitolo dedicato alla stagione 2024-25. Con la 37ª vittoria in carriera nel secondo superG (appena un centesimo sulla compagna-rivale Sofia Goggia), la figlia di Ninna Quario ha portato a 382 punti il vantaggio sulla svizzera Lara Gut Behrami (ieri 4ª): con quattro gare ancora da disputare (400 punti), compreso uno slalom che nessuna delle due ama, i conti sono presto fatti. Anche se l’elvetica dovesse vincerle tutte e quattro, basterebbero 18 punti a Brignone per conquistare la seconda, strameritata coppa di cristallo, dopo quella del 2020.

La matematica certezza può arrivare a Sun Valley nella discesa di sabato prossimo e nel SuperG di domenica 23 o alla peggio nel il gigante di martedì 24. Tutte gare in cui Federica potrà lottare anche per conquistare la “coppetta” di specialità. Intanto con il podio numero 83 è a -5 dal mito Alberto Tomba.

«Sono contenta anche oggi, grande gara, grande superG. Quando ho visto che ero seconda» per un centesimo «mi sono proprio messa a ridere, guardando la Fede, perché è un rincorrersi così. Poi lei sta vivendo un momento dove tutto le sta andando perfetto e questa è anche l'ennesima conferma che quando tutto ti gira nel verso giusto anche per inezie riesci a trionfare. Siamo contente: lei oggi vince la generale e io comunque confermo la mia solidità», la incorona Sofia Goggia, che era stata seconda anche giovedì per 6 centesimi.

