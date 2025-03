Brignone, l’ora del trionfo 

MALPENSA. Ieri l’atterraggio trionfale all'aeroporto di Malpensa, oggi a Courmayeur le sarà intitolata la “sua” pista. Sono i giorni del trionfo per Federica Brignone, rientrata in Italia dall’America con tre Coppe del mondo in mano (generale, di discesa e di gigante) e con quella del successo a squadre femminile accanto, tra le mani del presidente Fisi Flavio Roda.

«È stata una stagione imprevedibile e difficilmente ripetibile. Una stagione folle», pregustando la cerimonia di oggi: «È un'emozione fortissima, lì sono diventata un'atleta» dice. «Fino a fine aprile sarà ancora un mese di lavoro». Sul confronto con Lindsey Vonn: «Ognuno ha la sua storia. Non credo di continuare così a lungo. È stata una stagione molto impegnativa dal punto di vista delle energie». «Mi sono emozionata tutto l'inverno. Ogni weekend riuscivo ad emozionarmi», ha detto in conferenza stampa. «Una stagione fantastica: su 24 gare ho 10 vittorie e 16 podi totali, in tre specialità diverse. Unica certezza che avevo quest'anno era il mio sci, il mio limite su quello che potevo fare in pista. La cosa bella è che sono riuscita a mettere il mio sci in ogni manche. Sono riuscita a concentrarmi in partenza e a riuscire». Poi ha concluso: «L'anno scorso ero seconda, quest'anno ho cercato ancora una volta di imparare dai miei errori. Ho cercato di lavorare su di me, è andato tutto alla grande, qualcosa si può ancora migliorare». Roda la esalta: «Un'atleta che raggiunge questa perfezione è quasi impossibile da avere. Non c'è stato mai niente che è venuto meno, è stata la perfezione. Questo per tutto lo sport italiano è un fattore d'orgoglio. Lei è riuscita a coinvolgere tutto il mondo degli sciatori. Ha valorizzato il sistema montagna».

