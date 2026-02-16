Brignone, il giorno dopo: «Sono ai Giochi perché  era una sfida impossibile»  

CORTINA D'AMPEZZO. Federica Brignone sogna di fare un viaggio, «stare via quanto voglio e come voglio senza dover tornare per degli impegni». Aveva già vinto tutto, ma ha affrontato dieci mesi di riabilitazione durissima per rimettersi nelle condizioni di affrontare i pericoli di una gara «perché era una sfida impossibile. Era una sfida talmente difficile che non potevo non accettare». Anche perché «non volevo chiudere la mia carriera così, su un incidente che mi aveva rovinato tutto» a partire dalla gamba che chissà se tornerà mai quella di prima. Ora ha vinto e vuole tirare il fiato. Per esempio «non sono più disposta a prendere dei farmaci per sciare». Vuole lavorare «ma non in maniera così estenuante» come negli ultimi dieci mesi.

L’oro al collo

Dopo il successo in gigante la valdostana si presenta a Casa Italia con le due medaglie d'oro olimpiche, «pesano mezzo chilo l'una» ed è «l'unico peso che sento perché sono in più» rispetto a una carriera già straordinaria. Eppure possono cambiarle la vita, non necessariamente in meglio. Ci ritorna spesso l'azzurra, nei tre quarti d'ora di conferenza stampa aperti da un momento di raccoglimento per Laura Masiello, giornalista e colonna dell'Ansa morta la notte scorsa a 59 anni.

Scappare lontano

«Sono indecisa se scappare, prendere un aereo e andare più lontano possibile», confessa l'azzurra, scherzando ma fino a un certo punto. Io non voglio cambiare comportamento, voglio andare a bere il caffè con le mie amiche nello stesso posto e andare a cena a casa mia», spiega. Continuare a fare «il torneo di beach volley del paese», andare «alla festa del paese a ballare con i signori il liscio». Non sarà facile, poche ore dopo la seconda impresa delle Tofane si diffondono già le voci di una frequentazione col modello ed ex cestista James Mbaye, ieri sugli spalti. Anche ieri sera, il piano «spacchiamo casa Austria» è stato accantonato: le interviste fino alle 22, la hall dell'albergo piena di gente che voleva festeggiarla, l'idea di rifare tutte le interviste e le foto a casa Austria, «mi hanno fatto scendere la festa e sono tornata a casa».

Verso le finali?

Ma ci proverà: «Vorrei stare un po' tranquilla e fare le cose che piacciono a me, non ho assolutamente paura del vuoto». Brignone prevede di continuare la stagione, un nuovo intervento al momento non è nei piani: «La mia tibia non è ancora a posto e quindi non posso togliere la ferraglia che c'è dentro ancora per un po'». L'obiettivo sarebbe qualificarsi alle finali di Coppa del mondo, quasi un bestemmia per la campionessa olimpica, mondiale e di Coppa in carica. Eppure valuterà sul momento, dopo un passaggio al J Medical: «Magari invece, nel momento in cui mi presenterò in pista, dirò che di prendermi questi rischi non me la sento più, non adesso, magari il prossimo anno, o che di sentire questo dolore sono stufa».

Paura di Mattarella

Intanto guarda alla settimana folle appena passata. Parla di coraggio e paura: Vonn «è stata brava e coraggiosissima a provarci», (a proposito, l’americana ieri è ripartita alla volta degli Stati Uniti dopo quattro interventi a Treviso) mentre «io non sono una che non ha paura, ma la più grande sfida è affrontarla e riuscire a fare delle cose che ti fanno paura». Ricorda l'abbraccio col presidente della Repubblica Sergio Mattarella, primo capo di Stato a omaggiare una vincitrice olimpica azzurra sul traguardo: «Ho detto “meno male non ho fatto una figuraccia”». Parla dell'inchino di Sara Hector e Thea Louise Stjernesund dopo il Gigante, «nel nostro sport c'è tantissimo rispetto e competitività» anche perché «è pericoloso». Se le si chiede dove sia il segreto replica: «Non ho cercato di vincere un oro: ero qua per fare il massimo, l'ho voluto in un altro modo». L'inseguimento è partito da lontano: «Se io il 3 aprile avessi reagito male, probabilmente l'operazione non sarebbe andata così e probabilmente non sarei qua, o non sarei mai tornata a camminare in maniera corretta». E invece già allora era impegnata in una sfida impossibile.

