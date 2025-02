Brignone gigante fa il bis al Sestriere  

SESTRIERE. Non solo una grandissima impresa sportiva ma è stata una vera magia quella compiuta al Sestriere da Federica Brignone. Dopo la vittoria in quello di venerdì, recupero di Mont Tremblant, l'azzurra ha concesso il bis nel “vero” gigante piemontese. Il tutto con il miglior tempo nella seconda manche dopo essere stata quarta nella prima ma attaccata alla leader momentanea, la neozelandese Alice Robinson, e alla elvetica Lara Gut-Behrami, con un effimero distacco di pochi centesimi. «È stato incredibile. Mi sono divertita dalla prima all'ultima porta», è stato il primo commento della campionessa azzurra alla quale l'oro iridato non è evidentemente bastato. E si è così portata a casa pure la sua settima vittoria stagionale, successi ottenuti in tre diverse discipline tra gigante, discesa e superG. «Ci tenevo tantissimo a queste due gare, è un sogno vincere due volte in Italia nel giro di pochi giorni».

Si tratta della vittoria n. 34 in carriera e la 16ª in gigante superando così le 15 di Alberto Tomba che era tra i primi a festeggiarla al traguardo della bella pista Giovanni Alberto Agnelli. Se Gut-Behrami e la Robinson sono rimaste ammutolite nella seconda manche davanti allo strapotere dell'azzurra, nella discesa decisiva ha volato Sofia Goggia, che ha compiuto l’impresa di recuperare ben 13 posizioni dalla prima manche, chiudendo quarta: sincero e forte l'abbraccio al traguardo tra le due campionesse azzurre.

RIPRODUZIONE RISERVATA