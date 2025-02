Brignone, gigante d’oro 

Saalbach . Federica Brignone ha lasciato tutti senza parole per la perfezione e l'eleganza stilistica messe in pista nello slalom gigante iridato di Saalbach che, assolutamente non a caso, le ha regalato il suo primo oro in questa “sua” disciplina. Avrà 35 anni il prossimo 14 luglio ed è l’atleta più anziana a salire sul gradino più alto del podio: la valdostana ha infatti realizzato il miglior tempo in entrambe le manche su una pista lunga e faticosa ma non particolarmente ripida su cui - come ha detto lei - si doveva soprattutto «spingere, spingere, spingere». E lei - la tigre dello sci azzurro come è una tigre quella che porta dipinta sul casco - lo ha fatto usando al meglio la neve primaverile che «tanto mi piace» e che Saalbach le ha messo sotto gli sci.

E così, in una stagione strepitosa che l'ha vista vincere cinque volte in coppa, imporsi per la prima volta in ben due discese e guidare pure la classifica generale, Federica Brignone ha vinto quasi in scioltezza l'oro nello slalom gigante iridato di Saalbach con il tempo strepitoso di 2.22”71. Unica italiana nella storia ad aver vinto la coppa del mondo, con 32 successi l'azzurra più vincente alle spalle solo di Alberto Tomba con le sue 50 vittorie, Federica ha dato infatti ben 90 centesimi di distacco alla neozelandese Alice Robinson, argento in 2.23”61 dopo una manche che pareva insuperabile. Ma tale davvero non era, come Federica ha dimostrato al di là di ogni dubbio. Bronzo a sorpresa all'americana Paula Moltzan in 2.25”33. Fuori dal podio l’altra big azzurra Sofia Goggia.

«Un sogno»

«Sono felicissima, è un risultato che sognavo da tutta la vita e oggi ho realizzato questo sogno», le parole della Brignone, «sapevo di avere un bel vantaggio e questo mi ha tranquillizzato. Mi sono detta di stare calma, sapevo anche di avere un buon feeling con questa neve e questa pista, ma non è mai facile raggiungere l'obiettivo al momento giusto. Ai Mondiali conta tutto o niente, sapevo che era l'occasione per dare più gas, come ho fatto per tutta la stagione. Già questa mattina - ha aggiunto - stavo bene e pensavo solo a sciare. Mi dicevo di continuare a muovermi, di pensare solo a sciare e fare il massimo. Ho fatto metà manche in apnea, ma sono riuscita a spingere fino in fondo. E' bello arrivare ad un grande evento focalizzata sulle cose giuste».

Prima di Federica solo la leggendaria Deborah compagnoni era riuscita a vincere un oro mondiale in gigante. Con questo oro - il secondo dopo quello del parallelo a squadre e dopo l'argento sempre di Brignone in superG - l'Italia sale al secondo posto del medagliere iridato di Saalbach, alle spalle solo della Svizzera con i suoi tre ori. Nessuna altra azzurra in classifica dopo l'uscita nella prima manche di una delusissima ed incredula Sofia Goggia.

