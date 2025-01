Brignone e Goggia fuori a Plan de Corones 

PLAN DE CORONES. Brutta botta per l'Italia, e soprattutto per Federica Brignone, nell'ultimo gigante prima dei mondiali di Saallbach. E questo proprio sulla pista di casa, “la Erta” di Plan de Corones. Mentre era al comando dopo la prima manche, una sfortunatissima Federica Brignone ha avuto un vero e proprio “deragliamento” per una spigolata poco dopo il via della decisiva seconda manche. Ma già alla prova iniziale non aveva partecipato la seconda punta delle gigantiste azzurre, la piemontese Marta Bassino , nuovamente colpita da influenza. E subito fuori era finita Sofia Goggia, terza punta del fortissimo tridente italiano. Insomma, non sempre si può vincere, ma è amarissimo il calice che Brignone e compagne hanno dovuto bere.

La vittoria- quarta in carriera a 23 anni- è andata alla neozelandese Alice Robinson in 1’55”28 davanti alla svizzera Lara Gut- Behrami e all’americana Paula Moltzan. Per l'Italia, nell'ultimo gigante in vista dei prossimi Mondiali e che potrebbe decidere oltre a quelli di Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino il quarto posto in squadra, la migliore è stata la slalomista friulana Lara Della Mea 11ª. Sabato e domenica discesa e SuperG a Garmisch-Partenkirchen in cui Brignone può ulteriormente consolidare il primato nella classifica generale di Coppa, dove ha adesso 45 punti su Lara Gut-Behrami.

