Brignone doppietta senza gareggiare: si prende la Coppa generale e di discesa 

L’aveva meritata, strameritata, prenotata. Da ieri Federica Brignone può dire di aver ufficialmente conquistato la seconda seconda Coppa del Mondo generale dopo quella del 2020. A sancire il successo, la cancellazione della discesa libera di Sun Valley, dove sono in corso le finali, che lascia inalterato il vantaggio della valdostana su Lara Gut-Behrami: 382 punti, incolmabili nelle tre gare rimaste.

Non solo: Brignone ha vinto anche la “coppetta” di specialità, una novità per lei che aveva sempre vinto soprattutto in gigante e superG, davanti alla stessa svizzera e all’altra azzurra Sofia Goggia. Le condizioni della pista hanno indotto gli organizzatori prima a rinviare più volte, poi a cancellare sia la libera femminile, sia quella maschile. La neve caduta nel corso della giornata ha reso il tracciato (in alcuni posti non battibile con i gatti delle nevi, poco sicuro e le due prove sono state annullate.

Con due trofei già sicuri (e la possibilità di sollevare finalmente quello principale, cosa che non le era stata possibile cinque ani fa, a causa del Covid), la figlia di “Ninna” Quario va adesso a caccia delle coppe di gigante e superG, con ottime possibilità di riuscita: nella prima deve recuperare 20 punti alla neozelandese Robinson (perciò deve cercare il successo), nella seconda ne ha 5 di vantaggio sulla stessa Gut-Behrami e dovrà arrivarle davanti.

Oggi alle 18 e alle 19.30 sono previsti, rispettivamente il superG maschile e quello femminile, poi martedì il gigante femminile e mercoledì quello maschile, prima degli slalom. Ma per l’Italia dello sci la festa è già cominciata.

