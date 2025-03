brignone da urlo: il superg è suo 

KVITFJELL. Federica Brignone «è in uno stato di grazia assoluta», dice la sua compagna di squadra, amica e rivale Sofia Goggia. Ed è la descrizione perfetta di quello che in questo suo periodo magico riesce a fare la campionessa valdostana. Sotto il sole di Kvitfiell, azzurro, oltre al cielo, è anche il podio del SuperG, con la splendida ottava vittoria stagionale, ed in tre diverse discipline, e la 35ª in carriera, della valdostana e il bel terzo posto di Goggia, al podio numero 60. È stata una gara spettacolare e combattutissima sul filo dei centesimi, con Brignone avanti di sei centesimi sulla svizzera Lara Gut-Behrami e di nove sulla bergamasca. Con questo risultato l'azzurra ha ancor più incrementato il suo vantaggio sull'elvetica nella corsa per la conquista della sua seconda coppa del mondo: 1194 punti contro 943.

In più, Brignone rosicchia anche venti punti in quella di superG in cui Gut-Behrami resta al comando con 465 punti rispetto ai 410 della azzurra. «Questa vittoria è la ciliegina sulla torta di un fine settimana per me splendido. Ma è stata davvero una gara tosta che nessuna ha fatto senza errori. E, visti i distacchi minimi, c'entra anche la fortuna», ha detto con onestà Brignone: in realtà, ha commesso un grosso errore di linea all'attacco della parabolica arrivando troppo diritta su una porta a oltre cento chilometri orari. Poteva succedere di tutto, invece Brignone con tecnica e freddezza, ha corretto con un movimento dei piedi ed è passata senza danni, anche se rallentando un po' la velocità.

Per l'Italia tra le migliori prime trenta ci sono state poi Elena Curtoni nona, Laura Pirovano 17ª e più indietro Asja Zenere, Roberta Melesi e Nicol Delago, mentre è uscita per salto di porta Marta Bassino, che aveva aperto la gara con il pettorale numero 1. Per lei è davvero tutta una stagione da dimenticare.

RIPRODUZIONE RISERVATA