Brignone da favola: trionfa a Cortina 

CORTINA D'AMPEZZO. Un magico uno-due, con Cortina tinta d'azzurro e un carico di entusiasmo in vista delle Olimpiadi del 2026. Dopo il successo di Sofia Goggia nella discesa, l'Italia delle ragazze jet fa il bis con Federica Brignone che stravince in 1’21”64 il superG sulla stessa pista Olimpia delle Tofane che tra un anno assegnerà le medaglie più prestigiose. Alle sue spalle in una gara senza paura e tutta all'attacco con un fondo quasi primaverile che tanto le piace («sono davvero riuscita a fare tutto quello che avevo in mente. Sono orgogliosa di me») la valdostana ha lasciato con buon distacco nientemeno che la grande rivale elvetica Lara Gut-Behrami, seconda in 1’22”22 mentre terza è arrivata l'altra svizzera Corinne Suter in 1’22”72.

Per Brignone questa è la quarta vittoria di una stagione eccellente che l'ha vista imporsi per la prima volta, una settimana fa a St. Anton, anche in discesa. E, fatto 30 a St. Anton, Federica ha subito fatto 31 a Cortina visto che si tratta della sua vittoria la n.31 in carriera. A 34 anni è sempre più da sola l'azzurra più vincente di sempre con davanti in assoluto solo Alberto Tomba a quota 50 e con in bacheca, unica italiana della storia, pure la grande coppa del mondo. Alla quale - volente o nolente è nuovamente costretta ora a dare la caccia anche se comprensibilmente dice «di non voler pensare alla classifica ma ad ogni singola gara». Intanto consolida il primato in classifica generale con 639 punti, 100 in più della più immediata inseguitrice, la slalomista elvetica Camilla Rast.

Per l'Italia c’è anche l’ottimo quarto posto di Elena Curtoni (a 3 centesimi dal podio), ulteriore conferma che le ragazze-jet azzurre sono una vera valanga e il settimo di una Sofia Goggia che ha aperto con anticipo in cancelletto di partenza e si è trovata in ritardo già al primissimo intermedio. Cosi ha cercato di forzare per recuperare. «Ma non ho mai trovato il ritmo giusto».

Gli uomini

Tra gli uomini, tripletta norvegese nel difficilissimo slalom speciale di Wengen: ha vinto Atle Mcgrath davanti ai connazionali Timon Haugan ed Henrik Kristoffersen. L'Italia - con l'allenatore Simone Del Dio dimessosi improvvisamente nei giorni scorsi - ha invece un solo azzurro in classifica: Tobias Kastlunger 27°. La Coppa va ora a Kitzbuehel, nel tempio dello sci con la mitica pista Streif dove l'azzurro Dominik Paris ha vinto a ripetizione. Domani e mercoledì sono già un programma le due prove della discesa di sabato, venerdì il superG e domenica lo speciale.

