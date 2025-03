Brignone, altro capolavoro 

SUN VALLEY. E sono tre! Federica Brignone firma l’ultimo capolavoro di una stagione favolosa e si porta a casa, con la seconda Coppa del Mondo generale e quella di discesa, anche quella di gigante. Ieri, sulla difficilissima pista “Hemingway” (il grande scrittore trascorreva qui le vacanze) di Sun Valley Brignone ha chiuso al 2° posto l'ultimo slalom gigante della stagione conquistando il podio n.85 della carriera: nella prossima stagione andrà a caccia del primato italiano detenuto da Alberto Tomba (88). La vittoria è andata, come nel superG, alla svizzera Lara Gut-Behrami, terza Sara Hector. Ma per Federica Brignone, seconda dopo la prima manche a 0”45 dalla scatenata elvetica, si trattava solo di portare gli sci al traguardo, perché dopo l’uscita di scena della neozelandese Alice Robinson, le sarebbe bastato il 13° posto per sollevare il terzo globo di cristallo. Ma una fuoriclasse come lei non “gioca per il pareggio”: miglior tempo di manche e 31 centesimi recuperati a Gut-Behrami, che si è salvata per 0”14.

Fuori invece Sofia Goggia dopo una serie di errori su una pista che già nella prima manche le aveva creato problemi. Giorgia Collomb, 18 anni e campionessa mondiale Juniores, ha chiuso invece quattordicesima.Nella classifica finale di specialità, Federica Brignone termina con 580 punti, 60 in più della neozelandese Alice Robinson, e 133 meglio di Sara Hector, con Lara Colturi (italiana che gareggia per l’Albania) quarta. In classifica generale, la valdosatana fa registrare il proprio record di punti. ben 1594, 322 in più di Gut-Behrami. Al terzo posto si piazza Sofia Goggia, che può essere orgogliosa di avere siglato 931 punti nella stagione del rientro. Oggi a Sun Valley ultimo gigante uomini.

