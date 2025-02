Brignone, al Sestriere successo numero 33 

SestrIere. Se fosse un ciclista si parlerebbe di prima vittoria in maglia iridata: Federica Brignone ha conquistato ieri nello slalom gigante del Sestriere il 33° successo in carriera in Coppa del Mondo, a una settimana dal trionfo mondiale nella stessa specialità. Seconda dopo la prima manche dietro Alice Robinson, ha stampato il miglior tempo nella seconda manche 2'12''69, precedendo la neozelandese di 4 decimi e la norvegese Louise Tjernsesund di oltre mezzo secondo.nella top venti anche Sofia Goggia (13ª) e la piemontese Marta Bassino, 18ª. Soltanto 25ª l'americana Mikaela Shiffrin. «Ho fatto di tutto per riposare e recuperare al 100%», spiega la 34enne azzurra, «credo che nella mia vita non mi era mai capitato di stare sei giorni costretta a casa senza fare nulla (ha avuto l'influenza, ndr). Ma ero consapevole di sciare bene e sapevo che concentrando le energie sulle due manche avrei potuto raccogliere un bel risultato. Oltretutto oggi è pure il compleanno di mio papà Daniele...». Il successo le permette di consolidare il primo posto nella classifica generale, considerando l'uscita di Lara Gut. «Voglio vivere gara per gara: ero preoccupata per via della malattia ma volevo esserci, dopo il Mondiale mi sentivo in dovere di fare una bella gara davanti al pubblico italiano», conclude. Oggi ancora uno slalom gigante e ancora una grandissima opportunità per lei.

